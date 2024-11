L’operatore telefonico italiano WindTre stupisce sempre con le sue fantastiche offerte di rete mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibili nei negozi fisici autorizzati alcune nuove offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Si tratta come sempre di offerte davvero interessanti e che hanno un prezzo di partenza molto basso di appena 5,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

WindTre GO ,nuove offerte stupefacenti nei negozi fisici dell’operatore

In questi ultimi giorni, gli utenti potranno attivare presso i negozi fisici dell’operatore telefonico italiano WindTre tante nuove offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte davvero interessanti e appartenenti questa volta alla gamma WindTre GO. Ci troviamo di fronte ad offerte di tipo operator attack, quindi attivabili dai nuovi clienti provenienti dagli operatori telefonici rivali.

Queste offerte saranno dunque disponibili all’attivazione presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore fino a nuova comunicazione da parte di WindTre. Tra queste, spicca senz’altro l’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 XS 5S. Quest’ultima, come suggerito anche dal nome, arriva ad offrire ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionale e anche fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Gli utenti potranno scegliere di pagare tramite credito residuo ad un costo di 5,99 euro al mese. In alternativa, sarà possibile scegliere di pagare tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay, sempre allo stesso costo di 5,99 euro al mese. Le offerte mobile variano ovviamente in vasetti all’operatore di provenienza del nuovo cliente, quindi sono disponibili anche offerte come WindTre GO 75 XS, oppure WindTre GO Unlimited. In ogni caso, solitamente gli operatori di provenienza accettati sono: CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Intermatica, Italia Power, Noitel, NTmobile, NV mobile, Optima, PLINK, Plintron, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, WithU, Welcome Italia, Wings Mobile.