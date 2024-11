A chi non è mai capitato di giocare ad un titolo di videogiochi e di innamorarsi della sigla o di una delle tante musiche presenti al suo interno? Ovviamente la domanda è retorica, in quanto la maggior parte delle persone almeno una volta nella vita si è ritrovata in una situazione del genere. Questa volta ad intervenire è la casa madre dei gamer, ovvero Nintendo.

L’azienda infatti ha dato vita ad una nuova applicazione dedicata allo streaming musicale, la quale prende il nome di Nintendo Music. Questa soluzione sarà davvero eccezionale soprattutto per gli amanti dei giochi, offrendo colonne sonore fino a quarant’anni fa.

Nintendo Music, l’app che sembra Spotify ma che tratta la musica dei giochi

Soluzioni di questo genere fanno tornare i bambini moltissimi ragazzi o persone adulte che ad oggi sono ancora appassionate di videogiochi. Nintendo l’ha fatta grossa, lanciando un’applicazione in grado di riassumere in un solo gruppo tutte queste persone, tutte appassionate di quella colonna sonora o di quella melodia che hanno caratterizzato un gioco o l’altro.

L’app permette di ascoltare questi brani anche senza connessione, grazie alla funzione di ascolto offline. È un’opzione perfetta per chi desidera portare con sé le proprie melodie preferite ovunque, sia durante un viaggio che in momenti di relax. Funziona in modo simile ad altre piattaforme musicali, offrendo grande flessibilità nell’accesso ai contenuti.

Tra i giochi rappresentati troviamo saghe iconiche come Super Mario e The Legend of Zelda, il che rende l’esperienza ancora più speciale per chi ha amato quei momenti. Non solo i giocatori di vecchia data, ma anche le nuove generazioni possono esplorare questa ricca eredità musicale.

Questa mossa rappresenta un valore aggiunto per il servizio Nintendo Switch Online, che continua a migliorare e offrire più motivi per abbonarsi. Nintendo conferma così la volontà di andare oltre i videogiochi, offrendo contenuti che arricchiscono l’esperienza complessiva degli utenti.