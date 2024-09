Sharp entra nel mondo delle auto elettriche con il concept LDK+

Sharp ha deciso di lanciarsi nel settore delle auto elettriche e lo fa in grande stile, presentando il suo primo modello di concept car durante lo Sharp Tech-Day 24 “Innovation Showcase” a Tokyo. Cos’ha di speciale questo veicolo?

Il modello Sharp LDK+ è stato sviluppato in collaborazione con Foxconn e Folofly Corporation su una piattaforma aperta. L’obiettivo di questo concept è chiarissimo. Qual è? Quello di trasformare l’interno del veicolo in un salotto su quattro ruote, rendendo l’auto un vero e proprio spazio abitativo per i momenti in cui è ferma. Una scelta rivoluzionaria che rompe gli schemi del classico concetto di guida.

Interni e tecnologia extra avanzata per il modello Sharp

La Sharp LDK+ non è pensata solo per spostarsi, ma per essere comoda anche quando il veicolo è fermo. I sedili posteriori possono ruotare all’indietro e le persiane a cristalli liquidi sui finestrini si oscurano automaticamente per garantire privacy. Ma non finisce qui. C’è anche un display da 65″, praticamente una tv, integrato nella parte posteriore. Lo schermo trasforma così l’auto in una sala cinema o in uno spazio ideale per lavorare da remoto. L’auto diventa, così, una soluzione versatile per il tempo libero e per il lavoro.

Il sistema di intelligenza artificiale di Sharp, chiamato “CE-LLM”, raccoglie poi dati dagli elettrodomestici collegati. Perché? Per regolare automaticamente la temperatura e l’illuminazione dell’abitacolo. In questo modo, l’auto si adatta alle preferenze personali dell’utente, creando un ambiente accogliente. È questo il futuro della mobilità? Forse sì. Il veicolo Sharp non è solo tecnologico, ma anche sostenibile. Grazie ai pannelli solari e a una batteria di accumulo, la LDK+ può fornire energia alla casa. Con tale metodologia ottimizza il consumo energetico grazie all’intelligenza artificiale. In caso di emergenza, come un blackout, l’auto può persino alimentare l’abitazione, rendendosi estremamente utile.

Sharp ha confermato con questa particolare vettura il suo impegno nello sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare la qualità della vita, oltre che per ridurre le emissioni di carbonio. Con LDK+, l’azienda cerca di creare un futuro in cui auto e casa siano strettamente collegate, se non la medesima cosa (anche se non si può paragonare ad un normale camper) favorendo la neutralità climatica.