Samsung valuta un nuovo brand per sfidare Apple nel mercato premium

L’idea di Samsung questa volta potrebbe essere fondamentale per sviluppare una nuova strategia di branding. Il colosso sudcoreano, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, avrebbe scelto un nuovo modo per provare a contrastare il dominio di Apple nella vendita dei terminali top di gamma.

Sebbene i risultati di Samsung siano ottimi e risulti ad oggi il primo venditore di smartphone al mondo, la gamma premium è in mano al colosso di Cupertino. Proprio per questo motivo l’azienda avrebbe valutato il possibile lancio di un marchio dedicato esclusivamente a questa tipologia di dispositivi.

Samsung pensa ad un nuovo brand premium da affiancare a Galaxy

È ormai da 15 anni che Samsung include all’interno della sua gamma Galaxy tutti i dispositivi a cui pensa e che lancia sul mercato. Questo ha portato l’azienda ad avere tanta riconoscibilità nel settore, ma allo stesso tempo potrebbe aver anche confuso le idee agli utenti. Tutto potrebbe infatti essere peggiorato soprattutto con il lancio dei nuovi pieghevoli di fascia alta, ai quali hanno anche costi molto sostenuti. È proprio per questo motivo dunque che Samsung starebbe pensando ad un brand unico nel suo genere, qualcosa di diverso rispetto alla gamma Galaxy che possa rappresentare al meglio i dispositivi premium.

Il marchio Genesis di Hyundai potrebbe essere una vera ispirazione, essendo un brand di lusso che ha rapidamente rafforzato l’immagine e la reputazione dell’azienda. Alcuni sondaggi condotti su diversi utenti hanno evidenziato una tendenza molto chiara.

Secondo quanto riportato infatti negli Stati Uniti circa il 90% degli adolescenti avrebbe una chiara preferenza per iPhone. In Corea del sud la situazione non sarebbe troppo differente, siccome i giovani tra i 18 e i 29 anni preferirebbero lo smartphone di Cupertino con una percentuale del 64%. Prendendo atto di questa situazione dunque Samsung vuole sovvertire il tutto, provando a mettere in gioco una nuova strategia e soprattutto un nuovo marchio che possa aiutare Galaxy.