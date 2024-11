Vodafone e TIM in sfida: le offerte migliori fino a 300 GB in 5G

Se stai pensando di cambiare gestore per risparmiare, senza rinunciare a una buona qualità di rete, TIM e Vodafone hanno in totale 5 offerte interessanti per chi arriva da Iliad o altri operatori virtuali. Ecco cosa propongono.

Offerte TIM da 6,99€ al mese

TIM Power Special è perfetta se vuoi avere il massimo: include 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99€ al mese. È l’opzione ideale per chi usa molto internet e desidera una connessione veloce in 5G.

Per chi cerca qualcosa di meno impegnativo ma comunque completo, c’è TIM Power Iron. Qui trovi 150 GB in 4G, sempre con minuti illimitati e 200 SMS, a 6,99€ al mese. Perfetta per navigare in 4G con un pacchetto dati generoso.

Infine, TIM propone la Power Supreme Easy a 7,99€ al mese. Questa offerta è simile alla Power Iron ma aumenta i dati a 200 GB in 4G. Anche qui trovi minuti illimitati e 200 SMS. È una buona via di mezzo per chi vuole tanto internet, anche se in 4G.

Offerte Vodafone disponibili a partire da 7,99€ al mese

Vodafone risponde con la Silver 100. A 7,99€ al mese, hai 100 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, il primo mese costa solo 5€. Se scegli di attivare il servizio SmartPay – che ricarica automaticamente dal conto corrente – puoi avere altri 50 GB gratis.

Se desideri più dati, c’è la Silver 150. Offre 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99€ al mese, con il primo mese sempre a 5€. Anche qui, aggiungendo SmartPay, ottieni i 50 GB extra.

In entrambi i casi solo gli utenti che arrivano da gestori come Iliad e virtuali possono avere le promo appena illustrate. La volontà di TIM e Vodafone infatti è quella di combattere al meglio queste fazioni che sembrano aver preso il sopravvento su tutti gli altri operatori. Il nostro consiglio è quello di fare presto prima che scadano definitivamente.