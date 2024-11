Realme sta investendo molte delle sue attenzioni nel settore dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, il 4 novembre, arriverà il nuovo “AI Performance Flagship“. Al centro di tale innovazione c’è il nuovo smartphone di Realme. Si tratta del nuovo GT 7 Pro. Un dispositivo che promette di combinare l’elevata potenza del processore Snapdragon 8 Elite con le funzionalità AI avanzate di Google.

Il nuovo Realme GT 7 Pro è stato descritto come uno smartphone di fascia alta, progettato per ridefinire le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Ciò avverrà grazie anche ad una nuova interfaccia. Si tratta della Realme UI 6.0. Basata su Android 15, questa UI offre agli utenti un’esperienza interattiva e fluida. Dopo il debutto sul GT 7 Pro, l’interfaccia sarà distribuita progressivamente anche su altri dispositivi della gamma. Estendendo così le innovazioni AI a un pubblico sempre più vasto.

Realme: arriva la nuova innovazione AI

Al centro della strategia dell’azienda c’è un rafforzamento delle collaborazioni con Qualcomm e Google. Chris Patrick, Senior Vice President di Qualcomm, il processore Snapdragon 8 Elite permette al GT 7 Pro di sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale. A ciò si aggiungono le risorse AI basate su cloud, integrate grazie alla collaborazione con Google. Felix Zhao, Head of Google Cloud Customer Engineers, ha sottolineato che tale partnership mira a creare un’esperienza AI in continua evoluzione. Quest’ultima si baserà sul cloud, offrendo agli utenti un livello di interattività e personalizzazione.

Sul fronte delle capacità AI, il dispositivo è dotato di funzioni avanzate come “AI Sketch to Image“. Quest’ultima permetterà di trasformare schizzi in immagini dettagliate. Inoltre, è compresa anche “AI Motion Deblur“, che migliora la nitidezza delle foto anche in movimento. Infine, la funzione “AI Game Super Resolution” porta la risoluzione dei giochi fino a 1,5K. Dettagli che rendono l’esperienza gaming più coinvolgente per i titoli più complessi come PUBG e Genshin Impact.

Parallelamente al lancio del GT 7 Pro, Realme ha istituito il NEXT AI Lab, un laboratorio di ricerca dedicato all’innovazione AI che punta a offrire esperienze basate sull’intelligenza artificiale di qualità ad almeno 100milioni di utenti entro i prossimi 3 anni.