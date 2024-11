Google Maps, nuovo traguardo: 2 miliardi di utenti attivi

Gli utenti che ogni giorno si mettono in auto e compiono brevi o lunghi tragitti, prima o poi sono obbligati ad utilizzarlo: stiamo parlando di Google Maps. Il celebre amico degli automobilisti che si nasconde all’interno di un software che funge da navigatore a tutti gli effetti, è diventato famoso nel corso del tempo ed oggi è imprescindibile. Ormai anche i veicoli vengono realizzati con a bordo un sistema che integra Google Maps, proprio per via della sua grande utilità e della grande richiesta del pubblico.

Google Maps ora ha raggiunto un nuovo traguardo importante: è a 2 miliardi di utenti attivi

Oggi siamo di fronte ad un nuovo traguardo da parte del sistema di navigazione, il quale ha raggiunto 2 miliardi di utenti attivi ogni mese. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente proprio dal CEO di Alphabet, Sundar Pichai durante l’ultimo resoconto degli utili del terzo trimestre del 2024. È chiaro dunque come l’importanza della piattaforma sia cresciuta negli ultimi anni, portando anche Google Maps all’interno del gotha di servizi di Big g che hanno ad oggi più di 2 miliardi di utenti. Tra questi ci sono adesso Google Search, Gmail, Android, Chrome, Play Store e YouTube.

L’obiettivo per Google è di continuare a innovare attraverso l’integrazione dei modelli Gemini, che forniscono capacità avanzate di intelligenza artificiale a tutta la suite dei suoi servizi più utilizzati. L’apporto di questa nuova tecnologia che ormai è ovunque, è diventato fondamentale in casa Google e infatti Pichai ha annunciato delle novità.

Tutti i prodotti citati in alto hanno ora iniziato a implementare versioni iniziali di Gemini. Google sta lavorando inoltre ad una tabella di marcia ambiziosa per apportare ulteriori miglioramenti entro il 2025.

Siamo quindi di fronte all’ennesimo traguardo da parte di Google e del suo sistema di navigazione Maps. Allo stesso tempo sembra chiara la volontà del colosso americano di fornire questa risorsa agli utenti con una quantità maggiore di intelligenza artificiale con nuovi strumenti che possono essere utili a personalizzare l’esperienza.