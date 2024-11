Fino al 7 novembre 2024, PosteMobile mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta ricaricabile Promo Creami Extra Wow 20, al costo mensile di 4,99 euro. Tale soluzione si rivolge sia a chi richiede un nuovo numero sia a chi vuole trasferire il proprio da un altro operatore. Nel suo contenuto, la promozione è molto simile alla precedente. Ovvero la CreamiExtraWow Weekend20, proposta con successo fino a settembre 2024.

PosteMobile: connessione veloce in 4G+ e opzione 5G a scelta

Con la ExtraWow20, l’utente potrà godere di minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Oltre a 20GB di traffico dati su rete 4G+ di Vodafone. Il pacchetto base include 10GB, a cui si aggiungono altri 10 GB come bonus, erogati entro 24 ore dalla prima attivazione. Dal secondo mese in poi, i 20GB saranno resi disponibili all’inizio di ciascun periodo di rinnovo. Il costo iniziale della SIM è di 10€, a cui va sommata una prima ricarica di pari importo che copre il primo mese anticipato del servizio. Va notato che l’offerta, come detto, è esclusiva per i nuovi clienti. Dunque non disponibile per chi è già abbonato a PosteMobile.

PosteMobile, come operatore virtuale Full MVNO, come già ribadito, utilizza la rete Vodafone per la connessione in 2G, 4G e 4G+. Il tutto con una velocità massima di 300Mbps in download e 50Mbps in upload. I clienti possono inoltre scegliere di attivare l’Opzione 5G, disponibile dal giugno 2024. La quale consente di navigare fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload, a soli 3€ al mese. Per i nuovi utenti che acquistano la SIM tramite canali digitali, l’attivazione dell’Opzione5G può essere effettuata solo dopo l’attivazione della SIM stessa, tramite app Postepay o un semplice SMS.

La promo è valida anche in roaming UE, con un limite di 5,28GB per il traffico dati. Oltre il quale è prevista una tariffa aggiuntiva di 0,18 centesimi per MB. In caso di superamento della soglia dati nazionale, è possibile acquistare 1GB extra al costo di 1,99€, valido fino al rinnovo successivo. Inclusi anche i servizi “Ti cerco”, “Richiama ora”, controllo del credito e hotspot, senza costi aggiuntivi.