Vodafone Italia sta proponendo un’offerta winback esclusiva ad alcuni ex clienti. In questo modo l’operatore cerca di invogliarli a rientrare nella sua rete. L’iniziativa comprende una promozione via SMS che offre la promo Vodafone Silver a 6,99 euro al mese. Un’opzione davvero vantaggiosa per tutti coloro che desiderano tornare con l’operatore. La promo, include 100 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati.

Vodafone: i dettagli della nuova winback

L’offerta Silver non include solo traffico nazionale. Ogni mese sono disponibili anche minuti gratuiti per chiamate internazionali. Tra cui 1000 minuti verso numeri Vodafone Albania e 300 minuti per contattare numeri fissi e mobili in Paesi come Argentina, Francia, Germania. Stati Uniti e Canada. Sono compresi anche numeri fissi in altri Paesi selezionati. È anche inclusa una soglia di 100 minuti verso nazioni come Egitto, Turchia, Nigeria e altri.

Il pagamento mensile di 6,99 euro può essere pagato tramite credito residuo, carta di credito o conto corrente grazie a Smart Pay.

Come specificato nel messaggio ricevuto da alcuni utenti, l’offerta prevede anche una tariffa di attivazione pari a 2,01 euro. La SIM, invece, è gratuita. Ciò significa che il pagamento iniziale per tutti i nuovi utenti è di 9 euro. Tariffa che include anche il primo mese anticipato.

Il messaggio inviato ad alcuni degli ex clienti Vodafone contiene un link dedicato. Quest’ultimo permette agli utenti di scegliere se procedere presso un negozio fisico oppure sul sito web ufficiale dell’operatore. In caso di attivazione online, è richiesto l’inserimento del proprio numero di telefono. L’operatore, infatti, invierà un SMS contenente un codice univoco che permette di completare l’acquisto.

È importante considerare che la promo winback sarà disponibile solo per alcuni giorni. Nell’SMS inviato agli ex clienti Vodafone, viene specificato che la data di scadenza è il 4 Novembre 2024. Ciò significa che gli utenti interessati devono procedere il prima possibile per non perdere l’occasione.