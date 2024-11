L’operatore mobile 1Mobile ha lanciato un’offerta esclusiva chiamata Speed 5G 120. Quest’ultima risulta valida per tutti i nuovi clienti. Inclusi quelli che effettuano la portabilità da un altro operatore. La promo, al costo di 7,90€ al mese, include 120GB di traffico dati su rete 5G, minuti illimitati e 50 SMS. Per incentivare i nuovi utenti, 1Mobile offre il primo mese gratuitamente a chi passa al nuovo piano tramite portabilità.

Trasparenza e servizi aggiuntivi per i clienti di 1Mobile

La connessione 5G di 1Mobile si appoggia all’infrastruttura di rete Vodafone. Assicurando così prestazioni e velocità elevate. Tale soluzione è particolarmente vantaggiosa. Soprattutto per chi necessita di un’ampia quantità di dati e apprezza la flessibilità della rete 5G, che offre alta velocità e stabilità. L’offerta è rinnovabile mensilmente. In più tutte le condizioni sono pensate per garantire un servizio affidabile e privo di sorprese. Ovviamente vi è la possibilità di disattivarla o riattivarla tramite app o area riservata sul sito web.

Oltre ai vantaggi sulla rete 5G, il piano Speed 5G 120 prevede anche alcuni servizi extra. In particolare, 1Mobile ha strutturato le tariffe per le chiamate internazionali, permettendo di comunicare con l’estero a costi trasparenti. Per attivare tale soluzione e gestire i consumi, i clienti possono scaricare l’app ufficiale, attraverso la quale è possibile controllare i rinnovi. Ma anche il credito residuo e, in caso di necessità, effettuare ricariche.

Per chi desidera cambiare piano, è possibile il passaggio alla suddetta promo da qualunque altra tariffa, con un costo di cambio di 10€ più il canone mensile. Le condizioni sono flessibili e includono l’opzione di disattivazione direttamente dall’app. È importante sapere però che alcuni servizi di telefonia potrebbero presentare limitazioni tecniche con alcuni dispositivi specifici, come modelli di Blackberry o Wiko. Insomma, con questa proposta, l’operatore mira a soddisfare le esigenze di connessione dei clienti moderni, puntando su velocità, convenienza e trasparenza.