Il nuovissimo OnePlus 13 è stato ufficialmente annunciato da parte del produttore cinese. In occasione della presentazione avvenuta in madrepatria, l’azienda ha mostrato le principali caratteristiche tecniche e non solo di questo flagship.

Dopo vari teaser e indiscrezioni, finalmente possiamo scoprire tutti i segreti del dispositivo che rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente generazione. Partiamo dal display, un AMOLED da 6.82 pollici con refresh rate variabile in grado di passare da 1 a 120 Hz. La luminosità massima è di 4.500nit, un valore che permette un’ottima leggibilità sotto il sole.

Le prestazioni, come ampiamente anticipato, sono garantire dal chipset Snapdragon 8 Elite, il SoC più potente mai realizzato da Qualcomm. Il sistema può contare su 24 GB di RAM del tipo LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Grazie a questa dotazione hardware, l’Intelligenza Artificiale rappresenta un alleato importante per OnePlus 13 che può eseguire tutte le principali operazioni di ascolto, riassunto, scrittura ed editing video.

OnePlus 13 è stato presentato ufficialmente in Cina e rappresenta un salto tecnologico importante rispetto alla precedente generazione

Passando al comparto fotografico, OnePlus 13 beneficia della partnership tra il brand e Hassellad. La fotocamera frontale da 32 megapixel è affiancata da tre ottiche posteriori da 50 megapixel. Il sensore principale è un Sony LYT-808 ma troviamo anche una fotocamera ultra-wide e uno zoom ottico con lente periscopica.

La massima autonomia è garantita dalla batteria che raggiunge i 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W con il cavo e fino a 50W in modalità wireless. Inoltre, il device consente la ricarica inversa sia con cavo che senza.

I prezzi in Cina partono da circa 580 euro per il modello da 12GB/256GB e arrivano fino a circa 770 euro per la versione più performante da 24GB/1TB. Al momento non è stata comunicata da OnePlus la disponibilità del flagship al di fuori del mercato cinese ma siamo certi che maggiori informazioni arriveranno nel corso delle prossime settimane.