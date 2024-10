OnePlus terrà l’evento di presentazione ufficiale di OnePlus 13 il prossimo 31 ottobre ma, di questo passo, durante il keynote non ci sarà molto da annunciare. Infatti, le indiscrezioni sul prossimo flagship in arrivo si stanno susseguendo da settimane, svelando la scheda tecnica a piccoli pezzi.

In queste ore, l’azienda ha confermato ulteriori dettagli in merito alle specifiche e caratteristiche dello smartphone. In particolare, OnePlus 13 sarà caratterizzato dalla certificazione che garantisce la resistenza alle infiltrazioni di acqua e di polvere al massimo grado.

Non è chiaro se il dispositivo sarà dotato della certificazione IP68 che garantisce l’isolamento interno della polvere e la resistenza all’immersione per circa 30 minuti. Tuttavia, OnePlus 13 potrebbe vantare anche la certificazione IP69 che permette al device di resistere ai getti d’acqua ad alta pressione oltre che alla pulizia a vapore.

Tra le novità hardware di OnePlus 13 spiccano anche una batteria dall’ampia autonomia, la certificazione IP69 e un lettore di impronte digitali ultrasonico

Come se non bastasse, il prossimo device top di gamma del produttore cinese sarà dotato di un sensore di impronte digitali ultrasonico per garantire la massima sicurezza gli utenti. Questa tecnologia permetterà di velocizzare il riconoscimento delle impronte del 35% e garantire maggiore precisione nel rilevamento. Infatti, il sensore potrà leggere le impronte anche quando le dita saranno sporche.

Passando al comparto batteria, il brand ha mostrato che nei test dedicati all’autonomia, OnePlus 13 si posiziona al primo posto. Con un utilizzo leggero per tre ore consecutive, lo smartphone ha consumato il 24% di autonomia mentre con un utilizzo intenso per sei ore, lo smartphone è rimasto con il 22% di carica. Solo Oppo Find X8 Pro ha fatto meglio con un’autonomia residua del 25%.

La batteria da 6.000mAh garantisce una performance invidiabile, considerando che lo smartphone si è spento completamente dopo 8 ore e 4 minuti di utilizzo continuo. Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire i pochi segreti rimanenti del nuovo top di gamma.