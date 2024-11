Da fonti vicine alla casa di Cupertino, i rumors sono sempre più insistenti. Sembra infatti che Apple si stia preparando a lanciare il nuovo iPhone SE 4. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, uno dei nomi più accreditati in ambito tech, l’azienda potrebbe avviare la produzione già a dicembre. Si parla di una distribuzione stimata di circa 8,6 milioni di unità, entro i primi mesi del 2025. Presumibilmente il periodo di lancio cadrà tra marzo e aprile del prossimo anno. A tal proposito, anche il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, prevede una presentazione primaverile del nuovo SE, in concomitanza con il rilascio dell’undicesima generazione di iPad.

iPhone SE 4: più schermo e performance, ma anche un prezzo più alto

Non mancano indiscrezioni anche sulle specifiche tecniche. In particolare dal leaker Jukanlosreve arrivano dettagli che potrebbero svelare le caratteristiche principali del modello in arrivo. Tra questi, spiccano l’integrazione del chip A18, 8GB di RAM LPDDR5X e, soprattutto, la compatibilità con la suite di Apple Intelligence. Elemento centrale per la realizzazione dei prossimi dispositivi dell’azienda, che mira a un’integrazione profonda fra smartphone, tablet e computer.

Il nuovo iPhone SE 4 si prospetta come un modello decisamente evoluto rispetto al suo predecessore del 2022. Presenta una memoria interna di 128GB, fotocamere avanzate e una connessione di ultima generazione. Proponendosi così di conquistare un’ampia fascia di potenziali acquirenti. Il dispositivo offrirà Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e una porta USB-C. Mentre la batteria avrà una capacità di 3.279mAh. Anche il display sarà migliorato. Esso disporrà di un pannello da 6,06 pollici e risoluzione di 2.532 x 1.170 pixel fornito da BOE. Un salto evidente rispetto allo schermo da 4,7” della versione precedente.

Insomma, il design del nuovo SE rispecchierà quello dell’iPhone14, includendo il Face ID e linee moderne, eliminando il tasto Home e il Touch ID. Si prevede che il prezzo si aggiri tra i 399 e i 449€. Una cifra leggermente superiore rispetto al lancio dell’iPhoneSE 2022, che costava circa 359€ nella sua versione base.