Una vera e propria offerta imperdibile attende i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare uno spazzolino elettrico Oral-B, infatti in questi giorni è disponibile la promozione Amazon che abbatte definitivamente il prezzo di vendita, con una riduzione anche del 40% rispetto al listino originario.

Il modello attualmente in offerta è l’Oral-B 4500, uno spazzolino elettrico completamente ricaricabile (sta a significare avere una batteria integrata, non sostituibile), che viene commercializzato in una comodissima configurazione con tanti accessori a disposizione del consumatore. All’interno della confezione è difatti possibile trovare: 2 testine CrossAction, una custodia da viaggio (all’interno della quale porre lo spazzolino per il trasporto), un tubetto di dentifricio rigenera smalto ed uno stand in plastica dove andare a posizionare il tutto.

Se volete le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, ricevendo periodicamente anche codici sconto gratis, dovete iscrivervi subito al seguente canale Telegram.

Oral-B: lo spazzolino elettrico è in offerta su Amazon

Il prezzo di vendita del prodotto è decisamente scontato rispetto al suo listino originario, dovete infatti sapere che di base costerebbe 90 euro, ma solamente in questi giorni è disponibile una riduzione che lo porta a costare il 40% in meno, fino a scendere al valore finale di soli 49,99 euro. L’ordine può essere completato ed effettuato direttamente qui.

Dati alla mano la batteria riesce a garantire una autonomia complessiva che dovrebbe superare senza troppi problemi le due settimane di utilizzo, tra le funzioni molto interessanti annoveriamo il timer professionale di 2 minuti, ritenuta la tempistica ideale per la corretta pulizia dentale, senza andare a rovinare il malto o provocare “danni” all’interno della bocca. Allo stesso modo è stato integrato un sensore di pressione dello spazzolamento, il quale va ad avvisare nell’esatto momento in cui si dovesse esercitare una pressione eccessiva sulle gengive e sui denti, tutto questo rientra nei cosiddetti suggerimenti in tempo reale.