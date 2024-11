Questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da un importante fermento legato alla console di Nintendo di prossima generazione, stiamo parlando di Switch 2, quest’ultima però si farà attendere ancora un po’ di tempo e dunque ci ha pensato bene di dedicarsi ancora alla console attualmente in circolazione, nel dettaglio parliamo di Naga, un canale Youtube apprezzato sulla scena del modding, Quest’ultimo ha dimostrato che il prodotto in esame ha ancora molto da offrire, dal momento che si è occupato di overcloccarlo in modo estremo, ottenendo delle prestazioni davvero impressionanti.

Risultati impressionanti

Il processo è stato eseguito sul chip che muove la console, nel dettaglio si tratta di Tegra X1, Il quale ha totalizzato punteggi davvero incredibili su piattaforme di benchmark come Membench, Cuda95 e Geekbench 6, come se non bastasse è riuscito a far girare l’emulatore GameCube/Wii Dolphin con risultati più che soddisfacenti, raggiungendo una degna fluidità a risoluzioni di 1080p in titoli come Mario Kart Wii.

Non è la prima volta che il chip presente all’interno di Nintendo switch mostra la propria forza una volta messo nelle giuste condizioni, già in passato infatti lo stesso canale YouTube ci ha mostrato come la console migliorata con 8 GB di RAM sia stata in grado di eseguire The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a oltre 60 FPS alla risoluzione nativa, e persino a 30 FPS in 1.440p.

Ovviamente questo test lascia il tempo che trova e serve più che altro a soddisfare le curiosità degli appassionati, il chip presente all’interno della console e infatti datato e urla a gran voce un degno sostituto, quest’ultimo resisterà in tutta probabilità fino al 2025, ma indubbiamente il prossimo anno sarà quello perfetto per lasciare spazio a qualcosa di più potente che consenta ai titoli di girare al meglio delle loro possibilità senza nessun tipo di compromesso, Switch 2 è la risposta.