Amazon è pronta a riservare una piacevole sorpresa a tutti i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPad Air con processore M2, infatti in questi giorni è disponibile un’ottima promozione che abbassa notevolmente il prezzo finale di vendita del prodotto stesso.

Il modello di cui vi parliamo è stato lanciato sul mercato nel corso dell’anno precedente, trattasi di un dispositivo che viene commercializzato con 128GB di memoria interna, e connettività solo WiFi. Due aspetti da tenere assolutamente in considerazione: in primis perché la ROM non è espandibile tramite alcuna microSD e resterà la stessa per tutta la vita del device, ed in secondo luogo la connessione avviene solo ed esclusivamente tramite una rete WiFi, non è compatibile con SIM e eSIM.

Apple iPad Air: che promozione su Amazon

L’acquisto di un nuovo Apple iPad Air di ultima generazione, con pannello da 11 pollici, è sufficientemente allineato con gli standard che vorremmo vedere. Più nello specifico parliamo comunque di un prodotto che di base avrebbe un costo consigliato di 719 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di scontare di 60 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere da 659 euro. Acquistatelo al seguente link.

Il comparto fotografico è pressoché minimo, difatti dovete considerare che nella parte posteriore ed anteriore sono stati integrati gli stessi identici sensori da 12 megapixel, dalla resa complessivamente discreta. E’ presente touch ID, per una maggiore sicurezza, mentre la connettività wireless viene gestita da WiFi 6E dual band, oltre a naturalmente chip GPS e bluetooth di ultima generazione per il collegamento senza fili di accessori di vario genere. L’autonomia, dati alla mano, è più che sufficiente per l’utilizzo sul medio/lungo periodo.