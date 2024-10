YouTube Music lancia Speed Dial: così gli utenti si godono le loro playlist

Le novità che YouTube apporta alla sua piattaforma non riguardano solamente il lato video, già molto performante. Il colosso, sotto controllo di Google, continua a migliorare anche tutti gli altri aspetti, tra cui YouTube Music.

Proprio nelle ultime ore infatti è qui che l’azienda ha introdotto una nuova funzione. Questa si chiama Speed Dial ed arriva sia per Android che per iOS. Con l’arrivo di questa novità, è addio alla sezione “Ascolta di nuovo”.

YouTube Music: ora arriva Speed Dial, il nuovo modo di ascoltare la propria musica in successione

Questa novità permette di accedere più rapidamente a brani, album, artisti e playlist che si ascoltano di frequente, semplificando il processo per chi ama ripetere le proprie canzoni preferite.

Con Speed Dial, ora troviamo una griglia 3×3 su tre pagine, per un totale di 27 contenuti disponibili a portata di mano. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto alla precedente visualizzazione di soli nove elementi in Ascolta di nuovo. Ogni traccia o album è pronto per essere riprodotto semplicemente toccandolo, senza che si apra la schermata di riproduzione “Now Playing,” permettendo agli utenti di restare nella Home e passare rapidamente da un contenuto all’altro.

Inoltre, per rendere più intuitiva l’interazione, i contenuti attivi sono evidenziati da un bordo bianco. Alcuni elementi mostrano anche una freccia in basso, che segnala che toccandoli non si avvierà la riproduzione immediata, ma si aprirà una pagina con informazioni aggiuntive.

Speed Dial è progettato per chi ama riascoltare i propri brani del momento e vuole un accesso immediato a tutto ciò che è “in repeat.” Basta aggiornare la scheda Home o forzare l’interruzione dell’app per vedere l’aggiornamento su Android e iOS. Tuttavia, questa funzionalità al momento non è disponibile su music.youtube.com e nella versione per tablet Android, dove continua a esserci “Ascolta di nuovo.”

Grazie a Speed Dial, YouTube Music punta a rendere più pratico l’accesso ai brani preferiti, offrendo una nuova esperienza di ascolto più rapida e personalizzata.