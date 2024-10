Iliad si spinge fino a 250 giga in 5G, ecco le 3 offerte

Chiunque fosse alla ricerca di una nuova promo per il suo smartphone, può fare riferimento ad alcuni gestori in particolare anche se il migliore sembra essere Iliad.

Il provider dispone infatti di diverse opzioni che potrebbero fare al caso di più utenti. Ecco un’analisi delle tre offerte principali, ognuna con i suoi vantaggi e con un prezzo fisso per sempre, quindi senza sorprese future!

Iliad Flash 150

L’offerta Flash 150 di Iliad è pensata per chi vuole tanti giga senza spendere troppo. Con soli 7,99€ al mese, avrai 150 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. Questa offerta è disponibile sia per i nuovi utenti sia per chi è già cliente Iliad. Però c’è una piccola condizione: se sei già cliente e vuoi passare a Flash 150, la tua attuale offerta deve costare meno di 7,99€. In questo modo, Iliad offre un’opportunità a chi vuole fare un upgrade economico e vantaggioso.

Giga 180 con 5G

Se desideri una connessione ancora più veloce, c’è l’opzione Giga 180. Questa offerta include 180 GB in 5G, sempre con minuti e SMS illimitati, a 9,99€ al mese. Ideale per chi usa internet spesso e vuole la massima velocità per streaming, videochiamate e social. E c’è un vantaggio extra: scegliendo Giga 180, hai diritto a uno sconto sulla fibra ottica per la casa. Infatti, se vuoi anche la fibra, il costo sarà di 19,99€ al mese invece dei normali 24,99€.

Giga 250 con 5G

Non poteva poi mancare la migliore soluzione in assoluto, quella proposta qualche mese fa come offerta celebrativa del sesto anno di attività in Italia. Iliad propone la Giga 250, altra soluzione con lo stesso sconto sulla fibra ottica che costerà dunque solo 19,99€ al mese. Basta spendere solo 11,99€ al mese, per avere mensilmente 250 GB in 5G e naturalmente minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri. Queste sono le migliori scelte del momento, ora tocca a voi.