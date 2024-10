È trascorso un anno dall’acquisizione dei miniPC NUC da parte di ASUS, dopo che Intel ha ceduto il marchio alla casa taiwanese. Per celebrare l’anniversario, l’azienda ha lanciato il nuovo NUC14 ProAI. Ovvero un dispositivo che integra l’innovativa piattaforma Copilot Plus PC di Microsoft e che punta ad alzare gli standard dei miniPC. Il modello è equipaggiato con il nuovo chip IntelCore Ultra 200V, noto anche come “Lunar Lake”. Il quale offre straordinarie capacità di elaborazione grazie a un coprocessore AI (NPU) con 48 TOPS e una GPU da 67 TOPS. Con il contributo della CPU, il sistema arriva a un massimo teorico di 120TOPS. Promettendo performance notevoli nei campi dell’intelligenza artificiale e della produttività avanzata.

ASUS: tecnologia al top e una visione sul futuro dell’AI nei PC compatti

Questo nuovo modello, svelato in anteprima durante l’IFA 2024 di Berlino, si distingue per un design rinnovato rispetto al precedente NUC 14 Pro, con una struttura compatta da soli 0,6 litri di volume. Il frontale è dotato di due porte USB Type-A e una Type-C. Mentre sul retro sono presenti altre due porte-USB, una HDMI 2.1 e una Ethernet. Il dispositivo integra anche uno scanner per le impronte digitali, offrendo un tocco di sicurezza in più. ASUS ha poi introdotto un pulsante dedicato per l’accensione e uno specifico per l’attivazione rapida di Copilot, la funzione di assistente digitale di Microsoft.

Il NUC 14 Pro AI si distingue per una connettività di livello superiore. È infatti previsto il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, DisplayPort 2.1/Thunderbolt 4 ed Ethernet a 2,5 Gbps. Caratteristiche che ne fanno una scelta ideale per chi cerca un dispositivo compatto e versatile. Il chip integra anche la memoria RAM, non espandibile. Mentre l’archiviazione è gestita tramite uno slot SSD M.2 2280. Nonostante non sia ancora in vendita in Italia, l’arrivo sul mercato è previsto a breve. Insieme ad aggiornamenti software che abiliteranno in futuro le funzionalità avanzate di AI attraverso Copilot Plus PC.

ASUS, attraverso il Senior Vice President Jackie Hsu, ha sottolineato come il passaggio di consegne da Intel sia stato fluido. Consentendo al brand di mantenere l’affezionata clientela e di ampliare l’offerta. Hsu ha rivendicato l’importanza dell’innovazione per l’azienda, impegnata a superare costantemente i limiti tecnologici e a garantire soluzioni sempre all’avanguardia. Questa transizione, avvenuta senza intoppi, rappresenta senz’altro un punto di forza. Grazie a cui Asus riesce a consolidare la sua posizione di leader nel mercato dei miniPC. Puntando su un rapporto qualità-prezzo competitivo e su tecnologie AI avanzate.