Iliad super ancora TIM e Vodafone con la Flash 150 e due promo con il 5G

Molti utenti hanno notato la grandezza di Iliad in questi anni, soprattutto per via della sua propensione a proporre sempre le solite offerte ma aggiornandole di tanto in tanto. Il famosissimo gestore mobile che dal 2018 domina senza problemi, nell’ultimo periodo ha messo a disposizione dei suoi utenti ben tre offerte di cui una che ha fatto ritorno proprio ad ottobre.

Sono infatti ancora disponibili tutte e tre, a partire proprio dalla nuova Flash 150 fino ad arrivare alle altre due promo che sono la Giga 180 e la Giga 250.

Iliad lancia le sue promo migliori: eccole tutte e tre, c’è lo sconto sulla fibra

L’offerta Flash 150 di Iliad è l’ideale per chi cerca un piano ricco ma conveniente, con un costo di 7,99€ al mese per sempre. In questa tariffa sono inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati in 4G. Un punto a favore della Flash 150 è che non è riservata solo ai nuovi clienti: anche chi è già cliente Iliad può attivarla, purché abbia un’offerta precedente con un prezzo inferiore.

Giga 180: 180 GB in 5G per 9,99€ al mese

Per chi desidera sfruttare la velocità del 5G, Iliad offre Giga 180. Questa promozione include minuti e SMS illimitati e 180 GB di internet in 5G al costo di 9,99€ al mese. Con Giga 180, gli utenti possono navigare più velocemente e utilizzare dati in abbondanza, ideale per streaming e app che richiedono maggiori risorse.

Giga 250: 250 GB per chi ha bisogno di ancora più giga

L’opzione Giga 250 è perfetta per chi ha un consumo molto alto di dati. Con minuti e SMS illimitati e 250 GB di traffico dati in 5G, questa tariffa è disponibile a 11,99€ al mese. È la scelta migliore per chi utilizza lo smartphone per lavorare o guarda molti contenuti in streaming.

Con queste due promo si può avere a disposizione uno sconto sulla fibra ottica scegliendo l’abbonamento domestico. Il prezzo sarà di soli 19,99 € al mese.