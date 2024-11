Durante ll’evento “Clearly Committed”, Hyundai ha presentato un nuovo concept di veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) a idrogeno: INITIUM.

Initium in latino significa “inizio” o “primo” e simboleggia il ruolo pionieristico dell’azienda nell’adozione di energia ad idrogeno, nonché l’impegno a sviluppare una società sostenibile basata su questa fonte d’energia. Il modello racchiude gli ultimi 27 anni di ricerca dell’azienda. Segna anche il nuovo viaggio Hyundai verso un nuovo stile – “Art of Steel”, che si ispira ai punti chiave di HTWO, la divisione Hyundai dedicata allo sviluppo di sistemi ad idrogeno.

“La sfida è iniziata dalla fase di produzione, dove abbiamo spinto all’estremo la plasmabilità dell’acciaio per creare qualcosa di artistico”, spiega Lee. “Con INITIUM abbiamo progettato un design da SUV, solido e sicuro, e uno sviluppo incentrato sul cliente”. Il design iconico di INITIUM integra anche il simbolo di HTWO, che rappresenta la visione di Hyundai per un futuro guidato dall’idrogeno; come ribadito dall’azienda stessa in occasione del CES 2024. La grafica della nuova linea, ispirata al simbolo ‘+’, e affiancata da quello dei modelli HTWO, si fonde con il paraurti creando un segno distintivo e specifico per il design dei veicoli FCEV.

Initium è la nuova linea di veicoli Hyundai che punta tutto su comfort, efficienza e attenzione all’ambiente

I cerchi da 21 pollici completano il look finale di Initium, mentre il robusto portapacchi sul tetto aggiunge praticità anche per chi ha la passione dell’outdoor. Lo sviluppo del nuovo modello Hyundai si è concentrato su tre aspetti principali: autonomia di guida e prestazioni, che sono i punti di forza delle auto a idrogeno; un abitacolo e un bagagliaio spaziosi e caratteristiche di comfort e sicurezza impeccabili. Uno dei maggiori vantaggi di un veicolo a celle a combustibile a idrogeno è la notevole autonomia di guida e la flessibilità che ne deriva. Per massimizzare l’autonomia, l’azienda ha dotato il concept di serbatori di grandi dimensioni, di ruote studiate per ridurre la resistenza aerodinamica e di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.

Hyundai ha in programma di mostrare al pubblico il concept al Los Angeles Auto Show e all’Auto Guangzhou che si terranno questo mese, consolidando ulteriormente la sua posizione da leader nel mercato globale della mobilità a idrogeno. La presentazione ufficiale del veicolo di serie derivato da INITIUM è previsto per la prima metà del 2025.