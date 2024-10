Ultimamente si parla sempre di più di prodotti ricondizionati o rigenerati. Con tale definizione facciamo riferimento a tutti quei dispositivi non nuovi ma in grado di offrire le medesime caratteristiche di uno mai utilizzato. Considerando la diffusione sempre maggiore di smartphone ricondizionati, anche il colosso Google ha deciso di mettere a disposizione degli utenti tale tipologia di soluzione

Non a caso, dunque, tale decisione porta alla possibilità di acquistare una selezione piuttosto vasta di Google Pixel ricondizionati. A tal proposito ricordiamo che tutti gli smartphone che l’azienda vende come ricondizionati sono certificati e offerti con garanzia. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla nuova iniziativa lanciata dal colosso di Mountain View.

Google: vendita di smartphone ricondizionati

Chi non vorrebbe avere tra le mani un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e con prestazioni ottimali? L’iniziativa lanciata da Google è del tutto interessante e consente di acquistare dispositivi dotati delle stesse caratteristiche estetiche e funzionali di uno mai utilizzato prima.

Secondo quanto diffuso, si tratterebbe per il momento di un’iniziativa che riguarda solamente il mercato degli Stati Uniti. Non a caso, si tratta di una soluzione del tutto vantaggiosa che sta attirando già un gran numero di utenti.

Google fa sapere che le versioni ricondizionate disponibili sono quelle Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Tutte messe in vendita in seguito ad un attenta analisi di qualità dei dispositivi. Come già accennato in apertura, a garantire la qualità degli smartphone è la presenza di una garanzia ma anche la possibilità di cambiare il dispositivo in caso di malfunzionamenti.

Per il momento non sappiamo se, e quando, il colosso Google deciderà di mettere questa iniziativa a disposizione di utenti fuori dagli Stati Uniti. Sicuramente rappresenterebbe per tutti una valida soluzione per avere uno smartphone come nuovo ad un prezzo del tutto vantaggioso. Non a caso, infatti, al momento gli utenti americani hanno la possibilità di risparmiare una percentuale di circa il 40% rispetto ad un nuovo smartphone.