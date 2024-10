Fino ad ora, quando si ottengono i risultati di ricerca di Google, è presente anche una barra di ricerca aggiuntiva. Quest’ultima è posizionata sotto i link suggeriti. Si tratta di una barra che consente di effettuare una ricerca interna. Ovvero mirata su quel sito specifico, direttamente dalla pagina dei risultati. È una funzione utile che ha permesso agli utenti di trovare contenuti specifici. Quest’ultimi vengono ricercati all’interno di un sito web senza dover visitare la homepage o navigare tra le sezioni.

Eppure, sembra che Google abbia deciso di eliminare la funzione di ricerca interna. La notizia è riportata dalla stessa azienda di Mountain View. Google ha annunciato che rimuoverà tale opzione poiché il suo uso è diminuito drasticamente. Quali sono le motivazioni dietro tale tendenza?

Google annuncia l’addio alla sua funzione di ricerca interna

Negli ultimi anni, la presentazione dei risultati è cambiata notevolmente. Quest’ultima è stata arricchita da una serie di contenuti aggiuntivi. Oltre ai classici link blu, ci sono spesso box con domande frequenti, pannelli con informazioni rapide e annunci pubblicitari in evidenza. Tale sovrabbondanza di elementi potrebbe avere contribuito alla riduzione dell’uso della ricerca interna.

Molti utenti, infatti, potrebbero trovare le risposte alle loro domande già nella pagina dei risultati fornita da Google, senza la necessità di effettuare ricerche ulteriori in un singolo sito. Un’eventualità che risulta essere più pratica ed immediata e che quindi potrebbe aver attirato l’attenzione degli utenti.

Un’altra ragione del calo di utilizzo della funzione di ricerca interna potrebbe essere la stessa rarità con cui questa barra di ricerca appare. Negli ultimi tempi, Google sembra aver ridotto in modo significativo le occasioni in cui la “site search” è visibile. In questo modo è stata resa quasi un elemento “fantasma” all’interno del motore di ricerca. L’annuncio della sua rimozione appare quindi quasi una formalità, considerato che la barra è sempre meno presente.