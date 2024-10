Il mercato degli smartwatch è recentemente in subbuglio, per la presenza di un numero sempre maggiore di dispositivi assolutamente in grado di garantire prestazioni di livello superiore, ed allo stesso tempo portare il consumatore verso una spesa tutt’altro che impegnativa. E’ questo il caso del modello che è possibile acquistare direttamente su Amazon, dove è possibile trovare uno smartwatch ad un prezzo di soli 19 euro.

Il prodotto attualmente disponibile prevede un pannello da 1,91 pollici di diagonale, trattasi di uno smartwatch che funziona sia con i comandi tramite il touchscreen, che sfruttando il tasto singolo posto sul lato destro. Il design presenta bordi arrotondati, che ricordano in parte i modelli Fitbit e Apple Watch, utilizzando prevalentemente materiali plastici. Il cinturino, realizzato in silicone, è facilmente intercambiabile, adatto alla maggior parte dei polsi.

Smartwatch: che promozione su Amazon

Tutti si ritrovano a poter acquistare uno smartwatch ad un prezzo decisamente più basso del normale, con la possibilità di accedere al modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo, con una spesa finale da sostenere solamente 19 euro, grazie all’ottima promozione disponibile su amazon, che vede attivare uno sconto dell’80%, rispetto al listino di 99 euro. Scopritelo subito qui.

Il prodotto integra una batteria da 300mAh, perfetta per riuscire a garantire una usabilità nel medio/lungo periodo, anche di una settimana prima di dover ricorrere alla presa a muro. Le funzionalità che gli utenti riescono ad accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, tra cui troviamo il cardiofrequenzimetro (misurazione del battito cardiaco), contapassi, calorie bruciate e distanze percorse, oltre ovviamente al monitoraggio del sonno. Le attività sportive che è possibile avviare sono oltre 110, così da risultare estremamente versatile e capace di soddisfare le richieste della maggior parte dei consumatori attualmente alla ricerca di un device di questo tipo.