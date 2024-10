Alfa Romeo entra nel segmento premium dei SUV di lusso

Arriva un nuovo SUV di grandi dimensioni Alfa Romeo. Il modello pare sia destinato al segmento premium e sarà posto al vertice dell’intera gamma della casa. Una mossa strategica che potrebbe portare i suoi frutti al brand italiano. Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato uscente dell’azienda, ha presentato la novità al Salone dell’Auto di Parigi. Durante l’evento è stata enfatizzata l’ambizione di Alfa Romeo di espandersi in un mercato competitivo ma al contempo molto redditizio.

Il futuro SUV Alfa Romeo avrà come base la STLA Large di Stellantis. La piattaforma p stata progettata proprio per supportare al meglio motorizzazioni ibride ed elettriche. Una versione completamente elettrica è già in produzione. Questa pare che abbia autonomia fino a 800 km e sistemi di ricarica ultra-rapida da 800V. Finalmente potremmo vedere realizzati i desideri di molti appassionati del brand che sognavano l’arrivo di un modello Alfa Romeo simile. Con concorrenti come BMW iX e Porsche Cayenne, il nuovo SUV avrà filo da torcere. Dovrà offrire prestazioni all’altezza, riuscendo a mantenere l’inconfondibile della casa.

La strategia delle prossime generazioni Alfa Romeo

Imparato ha poi svelato i piani per le nuove versioni di Stelvio e Giulia, attese rispettivamente per il 2025 e il 2026. Entrambe le vetture utilizzeranno la stessa piattaforma del futuro SUV, garantendo una continuità nelle prestazioni che da sempre caratterizza Alfa Romeo. Anche in questo caso, sarà possibile scegliere tra powertrain ibridi ed elettrici, rispondendo alle richieste di un mercato in costante evoluzione. La produzione sarà flessibile. Sarà pronta a passare al 100% elettrico se i clienti dovessero richiederlo, cosa molto vantaggiosa.

Imparato ha inoltre evidenziato l’importanza del miglioramento finanziario del marchio. L’azienda è passata infatti dalle grosse perdite degli ultimi mesi a guadagni consistenti. Come? Grazie a una strategia incentrata sulla redditività piuttosto che sul volume delle vendite. In un mercato dove il lusso fa la differenza, Alfa Romeo sembra aver trovato la propria strada. Riuscirà il nuovo SUV a brillare tra tutta la concorrenza?