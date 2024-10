Xiaomi 15 e 15 Pro sono ufficiali: Snapdragon 8 Elite e display 2K OLED

Sono stati ufficializzati i due nuovi smartphone con a bordo il nuovo processore Snapdragon 8 Elite, ovvero Xiaomi 15 e 15 Pro. I due dispositivi, al momento disponibili solo in Cina, includono al loro interno ottime specifiche tecniche e design leggermente diversi tra loro.

La tripla fotocamera è presente in entrambi i casi ma le batterie sono differenti. Inoltre ci sono diverse colorazioni da prendere in considerazione.

Xiaomi 15 e 15 Pro: display e caratteristiche tecniche

Partendo dal display, questi due smartphone possono beneficiare di ottimi pannelli. Xiaomi 15 è equipaggiato con uno schermo OLED da 6,36 pollici di ampiezza con risoluzione 1,5K a 2670 x 1200 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Xiaomi 15 Pro invece ha un display da 6,74 pollici OLED con risoluzione 2K a 3200 x 1440 pixel, anch’esso con refresh rate a 120 Hz.

Le memorie in entrambi i casi sono disponibili in tagli di RAM da 12 o 16 GB e con misure di memoria interna da 256 GB a 1 TB. Per quanto concerne le fotocamere, il risultato è uguale: sia l’uno che l’altro hanno tre sensori da 50 MP. Il primo è un OmniVision Light Fusion 900 con apertura f/1,6 e OIS. Il secondo è un ultragrandangolare con apertura f/2,2 e FOV 115°. Il terzo infine è un telemacro con OIS, zoom 2,6x e apertura f/2,0. La fotocamera frontale invece è da 32 MP.

Lato batteria, Xiaomi 15 ha un’unità da 5400 mAh, mentre 15 Pro arriva a 6100 mAh. Entrambi hanno ricarica a 90W cablata e a 50W wireless.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi 15 e 15 Pro sono attualmente disponibili nelle colorazioni Lilac, Green, Black White, Silver. Ci sarà anche una Diamond Edition fatta in pelle di coccodrillo. I prezzi in Cina partono da circa 584€ valutando il cambio attuale, per arrivare agli 844€ del modello Pro con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Al momento si attende l’arrivo dei prodotti in Italia dove il prezzo sarà decisamente più alto