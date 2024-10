La famiglia Xiaomi 15 sarà presentata ufficialmente il prossimo 29 ottobre. Nei pochi giorni che ci separando all’evento di lancio, il brand ha deciso di svelare gli ultimissimi segreti dei due device che comporranno la serie.

Infatti, Xiaomi 15 e il 15 Pro sono stati mostrati nelle immagini ufficiali rilasciate dal brand. Grazie a queste foto, è possibile ammirare il design dei due smartphone e fare alcune analisi in merito. I due dispositivi appaiono con uno stile lineare con bordi estremamente sottili e simmetrici.

Questa combinazione di elementi rende i flagship eleganti e puliti, ottimi per tutti coloro che amano uno stile semplice ma al tempo stesso identitario. Passando alle informazioni attualmente disponibili sulla scheda tecnica, Xiaomi 15 sarà caratterizzato da un display AMOLED flat che raggiunge i 6,36 pollici. Il pannello supporterà il refresh rate a 120Hz, rendendo l’esperienza d’uso estremamente fluida.

Xiaomi 15 e 15 Pro sono vicini al lancio ufficiale e in attesa della presentazione possiamo svelare alcuni degli elementi ancora segreti

Sulla variante Pro sarà presente il Longjing Glass 2.0, una soluzione proprietaria di Xiaomi per aumentare la resistenza del vetro e la leggerezza complessiva. Entrambi i device saranno costruiti con una scocca in alluminio di grado aeronautico per una resistenza senza precedenti per il brand.

Al momento, l’unica certezza riguarda la presenza del SoC Snapdragon 8 Elite, appena presentato da Qualcomm. Il chipset più potente del mondo mobile sarà affiancato da 16 GB di RAM per consentire prestazioni elevate anche grazie al sistema operativo HyperOS 2.0 basato su Android 15.

La batteria del modello Pro dovrebbe raggiungere i 6000 mAh con un netto incremento rispetto ai 4880 mAh di capacità del modello precedente. La ricarica rapida raggiungerà i 90W in modalità cablata e i 50W in modalità wireless.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le novità che Xiaomi sta ancora nascondendo prima del debutto dei prossimi flagship.