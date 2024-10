Samsung ha ufficialmente concluso il programma di beta testing della One UI 6.0 Watch per la sua serie di smartwatch Galaxy Watch 6. Questo sviluppo ricorda quindi che il rilascio della versione stabile del sistema avverrà a breve. Un momento che da tempo ormai era atteso con impazienza dalla community online. I partecipanti alla beta hanno già ricevuto l’ultimo aggiornamento, che conferma la transizione alla versione ufficiale con un download di soli 136,33MB. Questo aggiornamento non introduce però cambiamenti rilevanti rispetto al precedente. Dunque alcuni pensano che si tratti di una sorta di “rifinitura” che anticipa la distribuzione generale. Ad ogni modo, anche se Samsung non ha ancora fissato una data ufficiale per la pubblicazione del firmware definitivo su tutti i canali, le aspettative a riguardo sono molto alte. Tanto che si pensa che verrà rilasciata nei prossimi giorni, includendo le patch di sicurezza di ottobre.

Samsung per One UI 6.0 Watch: novità e miglioramenti su Galaxy Watch 6

La One UI 6.0 Watch è basata su Wear OS 5 di Google. Essa è stata lanciata inizialmente sulla serie Galaxy Watch7, ma adesso è pronta ad arricchire anche i modelli della serie GalaxyWatch 6. Questo aggiornamento porta con sé numerose funzionalità innovative che migliorano l’esperienza utente. Come ad esempio un’interfaccia grafica rinnovata per le notifiche e un Quick Panel ottimizzato. In più, prevede anche alcuni miglioramenti per quanto riguarda le funzioni di intelligenza artificiale. In particolare quelle relative al monitoraggio della salute attraverso Samsung Health. Per i fan della serie, si tratta di un’ importante occasione di aggiornamento. Poiché molte di queste funzionalità in precedenza erano disponibili solo sugli smartwatch di ultima generazione. Ritornando alla chiusura della beta, essa è stata accompagnata da una comunicazione ufficiale di Samsung. L’ azienda ha infatti pubblicato uno screenshot con l’annuncio, offrendo ai partecipanti un’anteprima della nuova versione stabile. Insomma con il debutto ufficiale delle ultime modifiche apportate, gli utenti sperano davvero in un miglioramento delle prestazioni. Inclusa la gestione avanzata delle notifiche, come quelle di WhatsApp, e una maggiore autonomia della batteria.