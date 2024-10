Tecnomat e Helexia: l'energia fotovoltaica per una svolta sostenibile

Nel mondo della manutenzione e costruzione, Tecnomat si distingue per l’impegno verso un futuro più sostenibile. Ma come si può conciliare l’innovazione con la responsabilità ambientale? La risposta arriva dalla partnership siglata nel 2021 con Helexia, azienda specializzata in energia rinnovabile ed efficientamento energetico. In soli tre anni, questa collaborazione ha portato alla realizzazione di otto impianti fotovoltaici in altrettanti punti vendita. Un passo concreto che dimostra come la transizione verso l’energia pulita non sia solo auspicabile, ma anche realizzabile.

L’ultima installazione, completata presso la sede di Roma Fidene, testimonia il successo dell’iniziativa. Ma la strada non si ferma qui. I lavori per un nono impianto a Sassari sono già in corso, confermando che l’impegno di Tecnomat verso le fonti rinnovabili per l’energia non è una scelta momentanea, ma parte di una strategia a lungo termine. Angela Antonini, Positive Impact Leader di Tecnomat, ha ribadito l’importanza di questo progetto. Ha sottolineato come esso rappresenti non solo un investimento energetico, ma anche una responsabilità sociale nei confronti delle comunità.

Energia verde con risultati tangibili