Inkas Armored Ram 1500: il pick-up che nasconde un’anima blindata

A prima vista, l’Inkas Armored Ram 1500 potrebbe essere confuso con un comune pick-up americano, ma basta approfondire per rendersi conto che questo veicolo è tutt’altro che ordinario. Ci si chiede cosa lo distingua davvero dai modelli di serie. Il segreto sta nel motore: un sei cilindri in linea con due turbocompressori che sprigiona ben 420 cavalli. La trazione integrale è posizionata su tutte e quattro le ruote. Essa è poi associata a un cambio automatico a otto rapporti e garantisce una performance di livello superiore, anche in condizioni estreme. Questo pick-up, tuttavia, oltre alla potenza offre molto di più in termini di protezione.

Blindatura avanzata e tecnologie di sopravvivenza per il pick-up Inkas

Guardando l’Inkas Ram 1500 blindato dall’esterno, nulla fa pensare alle soluzioni militari integrate nella carrozzeria. Le domande sorgono spontanee: quanto può essere sicuro un veicolo che appare così “normale”? La risposta è nelle portiere rinforzate, nelle cerniere potenziate e nei vetri multistrato capaci di resistere persino a bombe a mano. Questi dettagli rivelano la vera essenza di questo pick-up. La batteria e la centralina elettronica sono state opportunamente blindate, così come il serbatoio del carburante, riducendo al minimo i rischi di attacchi. Anche gli pneumatici, apparentemente ordinari, nascondono inserti in policarbonato che riproducono il sistema run-flat militare, mantenendo la mobilità del veicolo anche in situazioni critiche come forature o tagli.

Gli esperti di Inkas, consapevoli delle necessità di una clientela esigente, hanno sviluppato una serie di optional per adattare il Ram 1500 blindato alle situazioni più disparate. C’è chi potrebbe chiedersi: che personalizzazioni sono disponibili? Dalle botole di fuga sul tetto ai sistemi di filtraggio dell’ossigeno, le possibilità di modifica sono pressoché infinite. Queste personalizzazioni però influenzano anche il prezzo, che parte da circa 120.000 dollari e può salire notevolmente a seconda delle richieste specifiche. L’Inkas Armored Ram 1500 è molto più di un pick-up: è un mezzo da battaglia celato sotto una carrozzeria apparentemente anonima.