Il prezzo delle smart TV è letteralmente in caduta libera, tanto che al giorno d’oggi gli utenti si ritrovano davvero a poter spendere pochissimo sull’acquisto di un prodotto che complessivamente risulta essere a dir poco essenziale nelle case di milioni di italiani. Tra i migliori produttori in circolazione non possiamo non nominare LG, capace di mettere periodicamente sul mercato modelli di altissima qualità, come ad esempio l’ultimo LG Nanocell da 50 pollici.

Stiamo parlando della serie 81, lanciata nel corso del 2024, precisamente del modello 50NANO81T6A, una smart TV che può raggiungere una risoluzione in 4K, con processore alpha5 di 7 generazione, e tutte le possibilità legate ovviamente al mondo dei prodotti dello stesso tipo: come ad esempio l’installazione e la gestione delle applicazioni per l’accesso ai servizi di streaming più famosi e comuni. Il sistema operativo è webOS 24, uno dei più richiesti ed amati dal pubblico, con disponibilità in confezione del telecomando per il controllo da remoto, con funzione di puntatore.

LG: la smart TV è davvero economica su Amazon

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere davvero così poco per l’acquisto di una smart TV di casa LG, gli utenti infatti oggi possono investire solamente 399 euro, ricevendo il prodotto a casa entro pochi giorni, ed allo stesso tempo godere della solita ottima garanzia della durata complessiva di 24 mesi. Per effettuare l’ordine vi potete collegare subito qui.

Le sue dimensioni, essendo comunque un pannello da 50 pollici di diagonale, sono sufficientemente contenute, raggiungendo per la precisione 23 x 123,5 x 78 centimetri, con la base di appoggio posizionata direttamente verso gli angoli bassi. La frequenza di aggiornamento non va oltre i 60Hz, mentre la tecnologia Nanocell riesce a garantire colori molto più puri, rendendoli decisamente più brillanti.