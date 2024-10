La famiglia Oppo Find X8 è stata presentata nelle scorse settimane ed è composta da Find X8 e X8 Pro. I due smartphone si configurano come dei top di gamma senza compromessi grazie alle soluzioni hardware di altissimo livello.

Tuttavia, la gamma Find X8 potrebbe ampliarsi ulteriormente nel corso del prossimo anno. Infatti, alcune indiscrezioni indicano che l’azienda abbia in cantiere due ulteriori dispositivi che andranno ad arricchire l’offerta del produttore.

Stando a quanto condiviso dal leaker Smart Pikachu, il primo device ad arrivare nel corso del 2025 sarà il modello Ultra. Questo dispositivo dovrebbe alzare ulteriormente l’asticella delle performance stabilite dai due modelli già presentati per offrire novità tecniche e non solo.

Oppo sembra intenzionata a lanciare altri due modelli per ampliare la gamma Find X8, insieme alla variante Ultra ci aspettiamo una versione misteriosa

Ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che garantirà le prestazioni aggiuntive e un comparto fotografico evoluto con ottiche dedicate a scatti da professionisti. Tuttavia, al momento, non sono disponibili maggiori dettagli su questo device.

L’altro modello, invece, è avvolto dal mistero e neanche il leaker che ha lanciato l’indiscrezione è riuscito ad avere ulteriori dettagli. Possiamo immaginare che il quarto modello della serie Find X8 potrebbe dotarsi del suffisso Lite o Neo.

Smartphone con questi nominativi sono stati lanciati in precedenza per contraddistinguere versioni meno spinte ma altrettanto interessanti dei modelli principali. Inoltre, c’è anche un’altra possibilità che Oppo potrebbe percorrere ed è quella legata alle varianti Mini. In questo caso, invece, ci aspettiamo che il device manterrà le stessa caratteristiche della serie principale ma avrà dimensioni più contenute e compatte.

Al momento, l’unica certezza sembra essere il Find X8 Ultra che sarà presentato nel corso dei primi mesi del 2025. Molto probabilmente, in occasione del lancio del flagship, Oppo mostrerà al mondo anche la quarta variante della famiglia.