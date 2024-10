La famiglia Oppo Find X8 è stata annunciata in Cina nelle scorse ore. Il brand ha mostrato ufficialmente gli smartphone Find X8 e X8 Pro per la prima volta, con tanto stupore da parte degli addetti ai lavori e dei curiosi.

Inoltre, il brand ha confermato che la gamma arriverà anche nel resto del mondo dopo un periodo in esclusiva per il mercato cinese. Oppo ha già fornito alcuni dettagli che lasciano ben sperare gli appassionati internazionali.

Subito dopo la presentazione, l’azienda ha confermato che la serie Find X8 arriverà molto presto in Indonesia. Grazie ad un teaser rilasciato online, Oppo dichiara che nel paese asiatico la gamma di flagship arriverà già a novembre 2024.

Oppo Find X8 e X8 Pro sono stati annunciati per il mercato Cinese e presto arriveranno anche nel resto del mondo

Purtroppo, non è disponibile una data di lancio precisa ma è comunque un’ottima notizia. Possiamo immaginare che il lancio in Indonesia sarà associato ad una commercializzazione in contemporanea in tutta la zona asiatica coinvolgendo i paesi vicini alla Cina come l’India.

Nella migliore delle ipotesi, questo lancio coinvolgerà anche l’aria Europea ma non ci sono conferme ufficiali in merito. Tuttavia, crediamo che entro la fine dell’anno la famiglia Find X8 potrebbe arrivare anche sui nostri scaffali.

In attesa di dettagli, ricordiamo che la serie Oppo Find X8 è composta da due device caratterizzati da un display LTPO OLED ad altissima risoluzione. La versione base è caratterizzata da un pannello piatto da 6,59 pollici mentre la variante Pro da un display curvo da 6,78 pollici. Su entrambi è presente il refresh rate adattivo che consente al display di passare da 1Hz a 120Hz.

Non mancano il supporto Dolby Vision e una luminosità massima che raggiunge i 4.500 nits. Le prestazioni sono garantite dal SoC MediaTek Dimensity 9400 a cui si affiancano 16GB di RAM LPDDR5X e memoria interna del tipo UFS 4.0. Il sistema può contare sulla dissipazione offerta da una camera di vapore che tiene sotto controllo le temperature.

Il comparto fotografico della variante base è composto da tre ottiche da 50 megapixel con un sensore principale Sony LYT-700, una lente ultrawide e un’ottica dotata di teleobiettivo periscopico 3x. Passando al Find X8 Pro, le fotocamere diventano quattro con un teleobiettivo periscopico in grado di raggiungere i 6x di ingrandimento. Oppo ha lanciato il device con Android 15 e l’interfaccia proprietaria ColorOS 15.