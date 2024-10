Netflix, per il mese di novembre, propone un catalogo ricco di nuove uscite. Quest’ultime spaziano dall’intrattenimento sportivo, alle serie animate, fino a film e drammi intensi. Uno degli eventi più attesi è il match di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson, che sarà trasmesso in esclusiva su Netflix, insieme a una docuserie di tre episodi, Countdown, che racconterà la preparazione dei pugili, mostrando allenamenti, sacrifici e le persone dietro gli atleti.

Il catalogo di novembre include anche nuove produzioni. Il 6 novembre esce Appuntamento a Natale, una commedia romantica in cui Layla cerca l’amore durante il periodo natalizio per le strade di New York. La settimana successiva, il 13 novembre, arriva Hot Frosty, una storia in cui Kathy, vedova da due anni, si innamora di un pupazzo di neve.

Netflix: entusiasmanti aggiunte al catalogo

Spellbound – L’incantesimo, atteso il 22 novembre, è una favola d’animazione che racconta le avventure di Ellian. La giovane protagonista è impegnata a salvare il proprio regno. Con la colonna sonora di Alan Menken, il film è diretto da Vicky Jenson e presenta un cast vocale stellare che comprende Rachel Zegler, John Lithgow e Nicole Kidman.

Un’altra novità degna di nota è The Piano Lesson, adattamento di un’opera teatrale vincitrice del Premio Pulitzer di August Wilson. Il film esplora le tensioni familiari nate dal desiderio di vendere un pianoforte prezioso che rappresenta l’eredità di famiglia.

Tra le serie, torna su Netflix il 9 novembre Arcane, il fenomeno animato basato sul popolare gioco League of Legends. Per gli amanti del dramma storico, arriva il 22 novembre la seconda stagione della serie L’Imperatrice, che approfondisce le vicende di Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come Sissi. Non manca il thriller con The Madness, in uscita su Netflix il 28 novembre. La serie vede protagonista Colman Domingo nei panni di Muncie Daniels, un commentatore che diventa ingiustamente sospettato di un crimine.