Iliad: Flash 150 disponibile ancora per poco con le Giga e il 5G

Iliad ha alcune offerte per chi vuole molti giga a prezzi convenienti, con tre opzioni che includono minuti e SMS illimitati, senza sorprese sul prezzo mensile, che resta sempre lo stesso.

Iliad Flash 150: 150 GB a 7,99€ al mese

Questa offerta ti offre 150 GB in 4G a soli 7,99€ al mese. Con minuti e SMS illimitati, puoi chiamare e messaggiare senza pensieri e navigare a un prezzo molto vantaggioso. Questa promozione è disponibile sia per chi è nuovo cliente Iliad che per chi è già cliente. Se sei già cliente e vuoi passare a Flash 150, puoi farlo solo se la tua attuale offerta costa meno di 7,99€. Questo è un ottimo modo per chi vuole cambiare piano senza dover passare a un altro operatore.

Iliad Giga 180: 180 GB a 9,99€ al mese

Se cerchi velocità e più Giga, la Giga 180 è l’offerta che fa per te. A soli 9,99€ al mese, hai 180 GB in 5G, quindi puoi navigare più velocemente su una rete stabile e potente. Anche in questo caso, i minuti e gli SMS sono illimitati.

Iliad Giga 250: 250 GB a 11,99€ al mese

Per chi ha bisogno di una quantità di dati ancora maggiore, c’è Giga 250. Questa offerta ti dà 250 GB in 5G al prezzo di 11,99€ al mese. Con questa promozione, oltre a minuti e SMS senza limiti, puoi sfruttare una connessione molto veloce, ideale per chi guarda molti video, usa app di streaming o ha bisogno di dati in abbondanza.

Queste due offerte di Iliad che dunque costano almeno 9,99 € al mese, garantiscono agli utenti la possibilità di avere anche la fibra ottica in casa. Il prezzo ovviamente sarà in sconto, passando dai soliti 24,99 € al mese a 19,99 € al mese. Almeno per il momento, le tre soluzioni sono tutte disponibili e lo saranno fino al prossimo 5 novembre per chiunque. Affrettarsi dunque non è obbligatorio, intanto però c’è da dire che il tempo stringe.