Instagram, con l’arrivo di Halloween, sta arricchendo la piattaforma con opzioni interattive. Quest’ultimi sono stati ideati per stimolare la creatività dei creator e degli utenti in vista della “spaventosa” festa. Le nuove funzionalità, disponibili fino al 3 novembre, sono pensate per ideare contenuti accattivanti e festosi.

Tra le novità più rilevanti spicca la funzione “Imagine with Meta AI”. Quest’ultima permette agli utenti di trasformarsi in creature iconiche di Halloween. Come, ad esempio, vampiri o altre figure classiche. Ciò sarà possibile grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Con l’uso dell’AI Instagram introduce nuove opzioni

La nuova tecnologia rende possibile la creazione di costumi digitali realistici e coinvolgenti, pronti per essere condivisi nelle Storie. Inoltre, per rendere i messaggi diretti e le Note ancora più immersivi, Instagram ha introdotto animazioni ed effetti speciali attivabili tramite parole chiave tematiche. Tra cui “Happy Halloween”. O anche il noto “Trick-or-treat”. Anche semplici emoji a tema, come la ragnatela, il fantasma o la celebre zucca Jack-O’-Lantern, possono sbloccare effetti speciali su Instagram.

Oltre a queste funzionalità, Instagram ha lanciato cinque adesivi “Tocca a te” dedicati all’occasione. Quest’ultimi sono accessibili nella nuova sezione Happy Halloween della Add Yours Templates Discovery Surface nelle Storie. Gli utenti possono scegliere gli adesivi personalizzati per partecipare alle sfide e alle tendenze della community.

Per chi desidera aggiungere un tocco grafico ai propri contenuti, Instagram ha creato un nuovo font “Halloween” e un effetto di testo chiamato “Haunted”. Infine, per chat e canali broadcast, arriva un tema dedicato alla festività di Halloween. In questo modo anche le conversazioni tra i diversi utenti diventeranno a tema. Grazie a questa nuova raccolta di funzionalità, Instagram offre a tutti la possibilità di entrare nel pieno spirito di Halloween. Il tutto trasformando la piattaforma in uno spazio ancora più creativo e coinvolgente. I giorni disponibili per sfruttare queste opzioni sono pochi. Dunque, meglio sbrigarsi e rendere questi giorni a tema Halloween.