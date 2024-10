Spotify e Instagram hanno annunciato una nuova collaborazione. Quest’ultima permetterà agli utenti di aggiungere nuovi brani alla propria libreria musicale. Ciò sarà ora possibile in modo più semplice e veloce. Nel dettaglio, con un semplice tocco sarà possibile aggiungere un brano alla propria libreria di Spotify dopo averlo ascoltato in un Reels o in una storia.

Instagram: nuova opzione per la musica su Spotify

Capita sempre più spesso che vedendo un Reels o la storia di un amico si scoprano nuovi brani. Aggiungere quest’ultimi ad una delle proprie playlist su Spotify, fino ad ora, risultava particolarmente complesso. Gli utenti, infatti, dovevano passare da un’applicazione all’altra per poter inserire la canzone nella propria libreria musicale.

Con la nuova collaborazione, Instagram e Spotify hanno semplificato il tutto. In questo modo il processo risulta più semplice ed immediato. Ma come è possibile? Instagram ha introdotto sulla propria piattaforma un nuovo pulsante. Quest’ultimo viene posizionato accanto al player musicale disponibile durante la riproduzione della musica. Il pulsante in questione è “Aggiungi” ed è indicato con il logo di Spotify. Con un semplice tocco, senza lasciare Instagram, gli utenti potranno procedere aggiungendo il brano in questione alla sezione “Brani preferiti” sulla piattaforma di streaming musicale.

Per procedere è fondamentale che gli utenti abbiano collegato il proprio account Spotify a quello di Instagram. Si tratta di un’opzione utile per tutti coloro che utilizzano le due piatteforme e che desiderano integrare i brani ascoltati su Instagram su Spotify.

Non si tratta di un’opzione del tutto nuova. Su TikTok, ad esempio la funzione è già disponibile da diverso tempo. In questo caso, oltre a Spotify la piattaforma social supporta anche Apple ed Amazon Music. Un’opzione davvero utile per chi utilizza più piattaforme.

La funzione su Instagram verrà diffusa gradualmente in tutto il mondo. Ciò significa che bisognerà attendere qualche giorno prima che tutti gli utenti potranno sfruttare la nuova opzione.