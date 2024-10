Google Gmail, aggiornamento web e smartphone: arrivano nuove scorciatoie

Google pone sempre tanta attenzione alle sue applicazioni e lo dimostra costantemente con i miglioramenti che rilascia per Gmail. L’app dedicata al servizio di posta elettronica infatti sta per aggiornarsi con una novità che renderà ancora più semplice scrivere e migliorare le email.

Stanno arrivando due nuove scorciatoie o “Shortcuts”, le quali saranno disponibili sia sul web che sulle versioni mobili della piattaforma. Con queste nuove funzioni, chiamate “Help me write” e “Polish”, sfruttano l’intelligenza artificiale di Google: lo scopo è facilitare la scrittura e la revisione dei messaggi.

Gmail si aggiorna: Google porta due nuove funzionalità basate sull’AI

Partendo dalla prima scorciatoia chiamata “Help me write”, gli utenti possono avere modo di iniziare una bozza con un tocco o clic. Nel momento in cui il corpo dell’email è vuoto, sarà possibile usare questa funzione per ottenere suggerimenti su come iniziare il messaggio. Questa funzione è già presente su piattaforma mobile e ora arriva anche nella versione web di Gmail.

La scorciatoia “Polish”, che in precedenza era chiamata “Refine my draft”, è progettata per migliorare un’email già scritta. Comparirà automaticamente per le bozze che contengono più di 12 parole. Con Polish, l’utente può perfezionare il testo rendendolo più formale, dettagliato o sintetico, semplicemente toccando l’opzione desiderata. Per attivarla su desktop, basta cliccare sulla scorciatoia o usare la combinazione Ctrl+H.

Queste scorciatoie sono disponibili sia su Android che su iOS, e secondo Google sono già abilitate di default per i clienti di Google Workspace con piani Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium e per chi possiede un abbonamento Google One UI Premium.

La distribuzione delle nuove funzioni partirà il 28 ottobre e richiederà circa due settimane per raggiungere tutti gli utenti. Se non vedete subito queste opzioni, significa che non siete ancora tra i destinatari dell’aggiornamento. Grazie a queste novità, Gmail diventa ancora più intuitivo, aiutando a risparmiare tempo e migliorare la qualità dei messaggi in modo semplice e accessibile.