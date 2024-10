il mercato degli SSD nell’ultimo anno ha goduto di una spinta decisamente importante in tutto il mondo, il merito o forse la responsabilità va alle voci di corridoio che hanno parlato di un possibile rincaro durante quest’anno che nella seconda metà del 2023 e nella prima del 2024 hanno spinto fortemente i consumatori a giocare d’anticipo acquistando ulteriori unità per paura di dover pagare un prezzo aumentato successivamente.

Secondo un report di TrendForce, A dominare il mercato e tuttora Kingston che rivendica per sé il 34% del mercato totale, nonostante ciò però le altre aziende si dividono la rimanente fetta del mercato vedendo le realtà cinesi godere di una crescente popolarità e di una crescente potenza sul mercato grazie alla spinta da parte del proprio mercato interno e anche del proprio governo.

I dati percentuali

Nel dettaglio possiamo notare come la richiesta dei chip Nand Per la produzione di SSD si è aumentata nel corso dell’anno grazie all’aumento percentuale rispetto al 2023 degli SSD Venduti, nel dettaglio dietro Kingston abbiamo Adata e Lexar, entrambi con una quota di mercato dell’11%, mentre due produttori cinesi, Kimtigo (9%) e Biwin (7%), È interessante notare come all’interno del report siano citate 10 aziende di cui quattro sono cinesi e si dividono da sole il 25% totale del mercato, segno che le realtà orientali stanno prendendo largamente piede contendendosi una fetta di mercato sempre più ampia che ovviamente viene sottratta alle restanti aziende.

Nonostante le sanzioni e il ban ricevuto dagli USA, sembra che la Cina abbia fatto di un problema un tesoro spingendo fortemente su se stessa per non risentire dei mancati rapporti commerciali con l’America, non a caso la crescita della nazione orientale e evidente e mostra i primi segni di sé, dal momento che l’influenza sul mercato sta diventando via via sempre maggiore su ogni campo, dagli smartphone alle auto elettriche, soprattutto.