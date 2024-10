Nuove auto firmate Brabus: la Classe G reinventata

Durante la Brabus Signature Night, il preparatore tedesco ha presentato la sua Collection 2025, che include tre potenti varianti della Mercedes-AMG G 63: 800 Superblack, Mean Green e Deep Blue. Tra queste, una nuova auto, la Mean Green che si è distinta per l’esordio mondiale del concept Widestar in una veste del tutto nuova. La carrozzeria, realizzata in poliuretano premium con inserti in fibra di carbonio a vista, si presenta come un’opzione esclusiva per chi esige lusso e muscoli.

Il frontale non passa inosservato, sfoggiando un grembiule Widestar dalle linee decise, con ampie prese d’aria e uno spoiler anteriore in carbonio. Non basta la potenza, serve anche l’identità. La firma Brabus si manifesta attraverso dettagli come il Powerdome in carbonio sul cofano e la cornice della calandra, mentre il tocco finale è dato dalla barra LED sul tetto, anch’essa in fibra di carbonio. Gli appassionati di fuoristrada di lusso troveranno nella Mean Green una perfetta sintesi tra performance e stile, grazie anche ai parafanghi allargati dell’auto, alle pedane laterali illuminate a LED e agli specchietti retrovisori, rigorosamente in carbonio.

Superblack e Deep Blue: personalizzazione delle auto

Il concept Widestar si evolve ulteriormente con le varianti 800 Superblack e Deep Blue, che spingono l’esclusività verso nuovi orizzonti. Queste auto, parte della linea Brabus Masterpiece, sfoggiano carbonio su tutta la carrozzeria: una scelta che unisce estetica a funzionalità aerodinamica. Si tratta di una combinazione in grado di elevare la Classe G verso l’élite dei fuoristrada, pensata per chi non si accontenta e cerca personalizzazione senza limiti.

E il posteriore dell’auto? Presenta tutti gli elementi Widestar che si attendono da un modello Brabus, con dettagli in carbonio sui parafanghi posteriori, sul paraurti e persino sul copriruota, dove il logo Brabus appare in rilievo. Uno spoiler posteriore completa il look muscolare, bilanciando l’aspetto estetico e le necessità aerodinamiche. La collezione si arricchisce inoltre di una gamma di cerchi in lega Brabus in diverse finiture, offrendo ai clienti infinite possibilità per gli interni. Alla fine, la domanda rimane: può un fuoristrada essere elegante, potente e unico come una creazione Brabus? Sembra proprio di sì.