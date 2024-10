La startup aeronautica cinese Air White Whale ha svelato il W5000, il più grande drone cargo mai progettato al mondo, durante un evento tenutosi a Changzhou, nella provincia del Jiangsu. Concepito per rivoluzionare il settore dei trasporti aerei non pilotati, questo drone rappresenta una vera innovazione tecnologica e industriale grazie alla sua capacità di carico e autonomia. Il W5000, dotato di due potenti motori turboelica, è in grado di trasportare fino a 5 tonnellate di carico utile, con un peso massimo al decollo che raggiunge le 10,8 tonnellate. La sua capacità di stiva, che supera i 65 metri cubi, lo rende particolarmente adatto a trasporti su larga scala, offrendo flessibilità d’uso in una vasta gamma di contesti operativi.

L’innovativo drone cargo W5000 della Air White Whale

Le dimensioni del W5000 sono notevoli, con un’apertura alare di quasi 23 metri e una lunghezza complessiva di pari misura, il che lo rende equiparabile a un piccolo aereo di trasporto. Con una velocità di crociera di 526 chilometri orari e un’autonomia di volo fino a 2.600 chilometri, il drone può operare a un’altitudine di 6.000 metri, coprendo con agilità lunghe tratte. Questa combinazione di capacità di carico, velocità e autonomia lo posiziona come una soluzione di punta per il trasporto cargo in regioni con infrastrutture limitate o territori ampiamente distribuiti.

Un aspetto centrale dell’innovazione del W5000 risiede nel suo sistema di volo autonomo, supportato da un monitoraggio da terra che consente a un singolo equipaggio di gestire fino a sei o sette droni contemporaneamente. Secondo Air White Whale, questo modello operativo permette di ridurre significativamente i costi, che risultano inferiori fino a un decimo rispetto a quelli di aeromobili tradizionali della stessa categoria. Inoltre, il costo per tonnellata-chilometro è inferiore del 40%, un vantaggio competitivo che potrebbe rivoluzionare l’economia del trasporto aereo non pilotato.

Il W5000 si inserisce perfettamente nelle infrastrutture aeroportuali già esistenti, essendo compatibile sia con aeroporti per l’aviazione generale che con quelli civili. Attualmente, il drone è in fase di certificazione da parte dell’Amministrazione dell’Aviazione Civile della Cina, e le prime consegne sono previste per il 2026. Air White Whale mira a mostrare il W5000 al pubblico internazionale durante il Salone Internazionale dell’Aviazione e dello Spazio della Cina a Zhuhai, evento che attirerà l’attenzione di partner e investitori internazionali.