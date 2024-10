Il debutto della beta ufficiale della One UI 7 di Samsung è atteso nel corso delle prossime settimane dopo lunghi rinvii da parte dell’azienda coreana. L’interfaccia utente sarà basata su Android 15 e consentirà di sfruttare tutte le novità introdotte da Google e quelle realizzate da Samsung per i propri utenti.

Gli analisti sono convinti che i ritardi nello sviluppo siano legati alla voglia del produttore coreano di realizzare un software senza precedenti. Infatti, si sta diffondendo la convinzione che la One UI 7 sarà il più grande update mai messo a punto da Samsung.

Partendo da queste premesse, è interessante scoprire quali saranno i dispositivi che potranno ricevere la One UI 7. Possiamo immaginare che il lancio ufficiale avverrà con il debutto della famiglia Galaxy S25 previsto per il prossimo anno.

Samsung si sta preparando per il rilascio della beta di One UI 7 e il roll-out ufficiale potrebbe coinvolgere molti dispositivi

In seguito, il brand avvierà il roll-out per una serie di dispositivi che verranno ufficializzati in seguito. Proviamo ad immaginare quali saranno, anche considerando che l’azienda promette sette anni di major update e aggiornamenti di sicurezza sui propri device più recenti.

Basandoci sui dispositivi coinvolti nel programma di beta test, la One UI 7 arriverà quasi sicuramente per la famiglia Galaxy S24 oltre che per i Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Tuttavia, questi non saranno gli unici ad aggiornarsi.

Samsung potrebbe portare la One UI 7 anche sul Galaxy S24 FE e sull’intera gamma Galaxy S23 in quanto top di gamma delle scorse generazioni. Secondo questo ragionamento, anche i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 potrebbero essere coinvolti nel roll-out.

Tutti questi dispositivi hanno un’altissima probabilità di ricevere l’aggiornamento ma, se Samsung volesse stupire i propri utenti, potrebbe rilasciare il software anche sui flagship precedenti. Inoltre, alcuni insider credono che la One Ui 7 potrebbe arrivare anche su Galaxy A55, Galaxy A54 e Galaxy A35 ma non c’è nessuna conferma ufficiale in merito.