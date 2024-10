TIM, Vodafone e Iliad: le 3 offerte migliori fino a 300 GB in 5G

Una volta capito che il gestore di riferimento che si usa per la telefonia mobile sta aumentando il prezzo, l’utente medio cerca un’alternativa. Questa pratica è diventata usuale tra il pubblico in Italia, visto che rispetto al passato è diventato semplicissimo cambiare operatore. Ad oggi la scelta è molto vasta, in quanto ci sono soprattutto tre provider che stanno dominando: si tratta di Iliad, Vodafone e TIM.

Le loro offerte sono davvero entusiasmanti in quanto includono i migliori contenuti ogni mese, peraltro per prezzi molto più bassi e con grande qualità. Oggi è dunque la volta di un confronto tra tutte e tre le realtà, fatte di risparmio, qualità e quantità.

TIM e Vodafone contro Iliad: ecco le migliori 3 offerte di ottobre 2024

TIM Power Special

Con TIM Power Special, al costo di 9,99 euro al mese, avrete a disposizione 300 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Si tratta di un’ottima offerta per chi desidera sfruttare al massimo la velocità del 5G e necessita di una quantità importante di dati per streaming, gaming e utilizzo social. Grazie ai 300 GB inclusi, è particolarmente indicata per gli utenti che desiderano una connessione stabile e veloce ovunque.

Vodafone Silver 150

Qualcuno aveva dimenticato che il gestore con la qualità maggiore in Europa fosse Vodafone. All’interno della sua offerta Silver 150 attuale ci sono gli stessi contenuti tra minuti ed SMS visti nell’offerta di TIM ma fino a 200 GB in 4G. Si parte da 150 ma, scegliendo SmartPay, se ne possono ottenere altri 50 ogni mese e sempre per 9,99 uro al mese.

Iliad Giga 250

Per chi cerca una proposta senza vincoli e con un alto numero di Giga, Iliad offre la Giga 250 a 11,99 euro al mese, con 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati. L’offerta è valida “per sempre” senza aumenti di prezzo, un grande vantaggio per chi vuole evitare sorprese. Grazie ai 250 GB e alla copertura 5G, è perfetta per chi utilizza molto internet mobile e vuole una connessione veloce e stabile, ideale per streaming, social e videochiamate.