LimX Dynamics, azienda cinese attiva nel campo della robotica, ha svelato il TRON 1, un robot bipede multimodale che ha subito catturato l’attenzione per il suo design, simile ai celebri AT-ST della saga di Star Wars. Il TRON 1, a differenza dei suoi ispiratori cinematografici, non è destinato al combattimento ma si pone obiettivi diversi: potrebbe infatti rivelarsi fondamentale per migliorare il controllo del movimento nei robot umanoidi e testare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei robot multiuso.

Le caratteristiche del robot TRON 1 di LimX Dynamics

La struttura del TRON 1 è progettata con un’architettura modulare “Three-In-One”, che consente tre configurazioni: Point-Foot, modalità semplice con gambe dal design classico; Sole, per una postura eretta simile a quella umana; e Wheeled, che include ruote per facilitare i movimenti su superfici differenti. Questi moduli sono facilmente intercambiabili, consentendo un adattamento rapido del robot alle diverse esigenze operative e aumentando la sua versatilità.

L’intero dispositivo è pensato per garantire un controllo del movimento intuitivo e altamente personalizzabile. La tecnologia alla base del TRON 1 comprende algoritmi avanzati che garantiscono stabilità e fluidità dei movimenti. Il robot, infatti, è compatibile sia con modelli pre-impostati che con sistemi di apprendimento automatico, consentendo all’hardware di rispondere in modo dinamico a stimoli esterni. Come mostrato in un video rilasciato dall’azienda, TRON 1 riesce a mantenere l’equilibrio anche quando viene spinto o urtato, dimostrando una robustezza e una stabilità che potrebbero renderlo adatto a operare in ambienti complessi o pericolosi.

Il TRON 1 offre anche una serie di accessori per ampliarne le funzionalità, come radar, bracci robotici, telecamere e gimbal, elementi che rendono il robot adatto a compiti diversi e ne esaltano la flessibilità operativa. Grazie a questi accessori, TRON 1 si presta sia ad applicazioni quotidiane sia a impieghi più specifici, risultando ideale anche per contesti lavorativi che richiedono un alto grado di adattabilità.

Il prezzo del TRON 1 riflette l’avanzata tecnologia che lo contraddistingue. LimX Dynamics ha infatti annunciato che il robot è già disponibile per il pre-ordine, con un’offerta speciale per chi lo acquisterà entro il 31 dicembre 2024, al costo di 15.000 dollari. Una cifra non irrisoria, ma che colloca il TRON 1 tra i robot di fascia alta, destinati a chi cerca un device tecnologico con ampie potenzialità di impiego.