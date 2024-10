TimVision porta Netflix, Prime Video e Disney+ per soli 9,99 euro

Durante gli ultimi giorni qualcuno potrebbe essersi perso una super offerta da parte di una delle piattaforme streaming più influenti del momento. TIMVISION ha presentato una nuova soluzione dedicata ai nuovi utenti per chi sceglie il pacchetto Intrattenimento. In questo caso infatti ecco a disposizione Netflix, Disney+ e Prime Video ad un prezzo straordinario con una sola condizione: bisogna essere nuovi clienti.

In questo momento la promozione è già attivabile, in quanto è partita dallo scorso 27 ottobre 2024. Basterà pagare mensilmente solo 9,99 euro per i primi 6 mesi. Successivamente poi ci sarà un aumento del prezzo, che resterà comunque basso, a soli 14,99 euro al mese.

TIMVISION Intrattenimento: offre il massimo con Netflix, Prime Video e Disney+

Tutti conoscono cosa c’è all’interno dei vari pacchetti nel mondo dello streaming, ma fondendo insieme TIMVISION e le altre realtà comprese, diventa tutto davvero incredibile. Gli utenti potranno portare a casa con un pacchetto unico dei contenuti straordinari. Ecco la lista al completo:

TIMVISION : 6,99€/mese, con una vasta selezione di film, serie TV e programmi.

: 6,99€/mese, con una vasta selezione di film, serie TV e programmi. Disney+ (Piano Standard con pubblicità) : 5,99€/mese, ideale per chi cerca i contenuti Marvel, Pixar, Star Wars e altro ancora.

: 5,99€/mese, ideale per chi cerca i contenuti Marvel, Pixar, Star Wars e altro ancora. Netflix (Piano Standard con pubblicità) : offre l’accesso a serie di successo e film originali di Netflix, per soli 5,49€/mese.

: offre l’accesso a serie di successo e film originali di Netflix, per soli 5,49€/mese. Amazon Prime Video: incluso con Amazon Prime, costa in questo caso 4,99€/mese e offre una grande varietà di serie, film e contenuti esclusivi.

Grazie a questa combinazione, TIMVISION Intrattenimento si afferma come uno dei bundle più completi e convenienti per chi desidera un accesso a più piattaforme con un unico abbonamento.

A poter scegliere questa offerta sono esclusivamente coloro che apportano alla corte di TimVision per la prima volta e coloro che possiedono già un piano base o una variante che comprende Netflix, Prime Video e Disney+. La scelta dunque ora sta solo agli utenti.