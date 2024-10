Android: sul Play Store questi 8 titoli sono diventati gratis

Ogni appassionato di contenuti disponibili all’interno del Play Store del mondo Android sarà felice di sapere che oggi Google offre una grande promozione. Ci sono infatti dei titoli a pagamento che sono stati resi disponibili gratuitamente ma, ovviamente, non per sempre. Il tempo è limitato: gli utenti avranno un’occasione eccezionale per arricchire il proprio smartphone includendo al suo interno delle applicazioni o dei giochi con funzionalità avanzate rispetto alle versioni gratuite, il tutto chiaramente senza pagare nulla.

Arrivano le nuove offerte sul Play Store per gli utenti Android

Questa volta tutti gli utenti possono approfittare di una situazione che ormai avviene con cadenza settimanale. Ci sono offerte che possono durare poche ore o diversi giorni e che vedono titoli a pagamento diventare totalmente gratuiti, ed è per questo che consigliamo agli utenti di non perdere l’opportunità. Basta individuare nella nostra lista il titolo che si desidera “portare a casa”. L’occasione è unica, ma non durerà per sempre, quindi suggeriamo di affrettarsi. Chiaramente, il consiglio è quello di scaricare tutto ciò che interessa, poiché ogni contenuto preso al volo dall’elenco in basso sarà per sempre gratuito, anche se lo si cancella e si decide di reinstallarlo più tardi.

Il motivo per scaricare applicazioni e giochi a pagamento è semplice: molto spesso sono i migliori titoli selezionati sul Play Store di Google. In questo caso, gli utenti possono provare in prima persona come sia diversa l’esperienza con contenuti premium. Proprio qui in basso troverai la lista completa con ogni titolo e il link diretto al market. Una volta entrati nel Play Store, sarà sufficiente cliccare sul tasto per il download. Ecco la lista completa per tutti: