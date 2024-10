Apple continua a dimostrare la sua attenzione per la sicurezza dei suoi utenti e in particolare dei più piccoli. A tal proposito sta per arrivare una nuova funzionalità di sicurezza per iMessage indirizzata proprio ai minori. Quest’ultimi potranno ora segnalare in modo diretto all’azienda la ricezione di foto/video contenenti nudità. Dopo aver ricevuto la segnalazione, Apple provvederà a esaminare il materiale in questione. Successivamente potrà decidere, in caso di contenuti inappropriati, di inoltrare la denuncia alle autorità. Con tale funzione l’azienda di Cupertino intende contribuire a migliorare la protezione e la sicurezza dei minori.

Apple: nuove opzioni di protezione per i più piccoli

La nuova funzione amplia il sistema di sicurezza “Communication Safety” già presente su iOS. Quest’ultimo include una scansione automatica delle immagini ricevute tramite Messages, AirDrop e Contact Poster per rilevare eventuali contenuti di nudo. Attualmente, il sistema sfoca automaticamente i contenuti sospetti prima che siano visualizzati dall’utente e mostra un pop-up informativo che suggerisce diverse opzioni di gestione della situazione. Tra cui c’è contattare un adulto di fiducia, accedere a risorse di supporto o bloccare il mittente indesiderato.

La funzione attualmente è in fase di sperimentazione in Australia come parte della versione iOS 18.2. Oltre quanto detto, presenta una novità rilevante. Si tratta della possibilità per gli utenti di inviare una segnalazione dettagliata direttamente ad Apple. Secondo quanto riportato da The Guardian, una volta inviata la denuncia, il dispositivo prepara un report che include le immagini o i video segnalati. Inoltre, verranno aggiunti anche i messaggi scambiati immediatamente prima e dopo la ricezione del contenuto inappropriato. Saranno incluse le informazioni di contatto di entrambi gli account coinvolti. Gli utenti potranno anche compilare un modulo per descrivere con maggiore precisione quanto accaduto, fornendo ulteriori dettagli.

Al momento, la nuova funzione di segnalazione diretta su iMessage è prevista per un rilascio globale, anche se Apple non ha ancora comunicato le tempistiche specifiche per il lancio internazionale.