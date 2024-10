Da pochi giorni, TIM ha aperto le prenotazioni per la nuova PlayStation 5 Pro. Un modello potenziato rispetto alla versione classica. Questa console di ultima generazione sarà ufficialmente disponibile a partire dal 7 novembre 2024. I clienti TIM interessati possono preordinarla a rate, grazie al finanziamento TIMFin. In particolare scegliendo tra piani di 24 o 30 mesi. Entrambi a tasso zero e senza alcun anticipo iniziale. Per aderire all’offerta, è necessario possedere una linea mobile attiva per almeno due anni o essere titolari di una linea fissa TIM.

TIM: sconti PlayStation 5 Slim e altri pacchetti promozionali

La PlayStation 5 Pro è disponibile per il preordine dal 26 settembre. Infatti è possibile effettuarlo tramite il sito ufficiale PlayStation Direct e in alcuni punti vendita selezionati. Su TIM, il costo mensile per 30 rate è di 27€. Mentre in 24 rate è di 34€ al mese. L’acquisto include la spedizione gratuita e una garanzia di 24 mesi. Questa nuova offerta si aggiunge alle varie opzioni di finanziamento già disponibili per i prodotti tecnologici. Una soluzione ideata per ridere più accessibili dispositivi di fascia alta per i suoi clienti.

Con il lancio della PS5 Pro, TIM ha introdotto anche una promozione per l’acquisto della PlayStation 5 Slim. I clienti possono infatti acquistare la PS5Slim con un controller DualSense a 16€ al mese per 30 mesi, contro i 18€ mensili iniziali. È disponibile anche un pacchetto con due controller e il gioco “Gran Turismo 7“, scontato a 21€ per 30 mesi. Questa promo resterà attiva fino al 31 ottobre 2024.

In più, fino al 3 novembre 2024, è possibile acquistare un controller DualSense insieme al videogioco EA Sports FC 24 a una rata mensile di 3€ per 30 mesi, anziché 4€. Tutte queste offerte ampliano in maniera considerevole il catalogo TIM. Il quale già include diverse opzioni interessanti. Infine, la PS5 Slim è disponibile solo nel modello con lettore Ultra HD Blu-ray. Mentre la PS5 Pro è fornita senza lettore, acquistabile separatamente.