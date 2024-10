Sonos di recente ha presentato Arc Ultra. Una soundbar di punta che introduce l’innovativa tecnologia Sound Motion. Questa soluzione rappresenta una svolta nell’audio di alta qualità, con trasduttori più compatti che aumentano la potenza dei bassi. ArcUltra, rispetto alla precedente versione, raddoppia l’intensità dei bassi e offre un sistema audio 9.1.4 che utilizza 14 driver integrati per generare un’esperienza spaziale e immersiva. Adatta proprio per Dolby Atmos. Grazie a SoundMotion, ogni componente è progettato per un audio di qualità superiore in un dispositivo elegante e di dimensioni contenute. La soundbar garantisce anche un controllo avanzato dei dialoghi. Così da poter regolare il livello di chiarezza tramite l’app Sonos. La precisione del suono è tale da creare un effetto cinematografico in salotto, con un audio che avvolge l’utente e che può essere ottimizzato con Trueplay. Disponibile sia su dispositivi iOS che Android.

Sonos e Sub 4: il subwoofer rinnovato per bassi più intensi

La configurazione è semplice. Basta una connessione HDMI eARC per collegarla alla TV. In più grazie ai controlli touch posti sul retro e alla compatibilità con Sonos Voice Control e Alexa, l’uso è intuitivo e immediato. Arc Ultra è costruita con attenzione alla sostenibilità. Le viti infatti sostituiscono in parte gli adesivi, riducendo l’impatto ambientale. Mentre il suo design consente un risparmio energetico del 20% rispetto alla versione precedente.

Sonos ha anche lanciato Sub 4. Ovvero l’ultima versione del suo celebre subwoofer, progettato per intensificare l’esperienza home theater. Il Sub4 assicura bassi profondi e potenti che eliminano distorsioni e rumori indesiderati. Con un’estetica moderna e minimale, disponibile nelle varianti opache di bianco e nero. Può essere posizionato verticalmente o a lato, integrandosi facilmente in qualsiasi spazio domestico.

Esso è compatibile con tecnologie Wi-Fi di ultima generazione. Garantisce infatti una connessione stabile e continua per un audio senza interruzioni. Con una potenza di elaborazione avanzata e una maggiore capacità di memoria, Sub 4 può essere abbinato ad Arc Ultra o ad altri prodotti Sonos, come Beam. Ideale per creare un sistema home theater che riproduce bassi profondi e dinamici. Anche il design è stato aggiornato con un approccio sostenibile, riducendo il consumo energetico durante il periodo di inattività del 50%. ArcUltra e Sub4 saranno disponibili in tutto il mondo dal 29 ottobre 2024 a partire da 999 e 899€. Promettendo al pubblico una nuova esperienza d’ascolto che unisce innovazione, qualità audio e attenzione all’ambiente.