OnePlus 13: nuove immagini svelano specifiche e dettagli prima dell'evento

Mancano ormai pochi giorni al lancio del nuovo OnePlus 13, ma il brand continua a mantenere alta l’attenzione svelando dettagli sempre più interessanti sul prossimo top di gamma. Su Weibo, OnePlus ha condiviso alcune caratteristiche innovative riguardanti display e batteria, che potrebbero fare la differenza rispetto ai modelli precedenti e ai concorrenti.

Un display che si adatta a ogni situazione

Il display del OnePlus 13 sarà un BOE Oriental X2, un pannello OLED di nuova generazione con supporto al tocco con i guanti, ideale per l’uso all’aperto anche in inverno. La tecnologia Rain Touch 2.0, migliorata rispetto alla versione precedente, garantirà precisione anche sotto la pioggia. Per i gamer, OnePlus ha integrato una tecnologia touch avanzata, promettendo risposte rapide e fluide.

Oltre a queste funzioni, il OnePlus 13 offre una tecnologia di attenuazione DC per mantenere il livello di luminosità elevato senza sfarfallii, mentre l’Intelligent Eye Protection 4.0, certificata TÜV Rheinland, proteggerà gli occhi durante l’uso prolungato. Inoltre, si vocifera che il display sarà a quattro lati curvi e includerà un sensore di impronte digitali ultrasonico sotto lo schermo, garantendo un’esperienza fluida e una luminosità sorprendente fino a 5000 nit.

Batteria e caratteristiche da top in termini di ricarica

Rispetto alle batterie classiche al litio, quella del prossimo OnePlus 13 sarà diversa. Oltre ad essere più grande e ad avere una capacità da 6000 mAh, sarà composta con la tecnologia in silicio-carbonio. È proprio questo che renderà il tutto molto più semplice, garantendo uno spessore minimo e tanta autonomia. La ricarica cablata da 100W sarà il fiore all’occhiello e porterà la batteria da 0 a 100% in soli 36 minuti. Chi invece preferisce effettuare una ricarica senza fili, potrà avere la ricarica wireless a 50W.

Il lancio del dispositivo è previsto per il prossimo 31 ottobre e con specifiche di rilievo tra cui l’ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite. A bordo ci saranno anche 24 GB di memoria RAM.